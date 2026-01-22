Processat el líder de la xarxa de pederàstia del Raval, Teófilo Lapeña
J. G. Albalat
El jutge de Barcelona Francisco Miralles ha processat per tercera vegada Teófilo Lapeña Martínez, l’electricista acusat de liderar una xarxa de pederàstia al Raval, per presumptament abusar sexualment i prostituir una nena de 13 anys i un menor de 14, en el període comprès entre el 2020 i el 2021. El magistrat, però, va arxivar el cas per a uns altres nou investigats per falta d’indicis.
El titular del Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona considera que Teófilo Lapeña podria haver comès els delictes d’abús sexual a un menor de 16 anys, elaboració de pornografia infantil i inducció a la prostitució, davant l’existència d’indicis que hauria agredit sexualment, juntament amb un altre home, l’adolescent de 13 anys i induït a la prostitució el noi de 14 anys.
La trama de pederàstia, l’epicentre de la qual era un pis del barri barceloní del Raval, s’investiga en tres causes diferents: en la primera, que està pendent de judici, la fiscalia demana 107 anys de presó per al presumpte cap de la xarxa, que acusa de violar reiteradament una menor tutelada, gravar les agressions per difondre les imatges i oferir-la a tercers.
En la segona causa oberta, el jutge va processar Teófilo Lapeña davant els indicis que l’electricista va perpetrar diversos delictes d’agressió sexual sobre altres menors de 16 anys, a més d’altres d’inducció a la prostitució i elaboració i distribució de pornografia amb menors.
En la tercera de les causes, està processat per haver violat amb un altre home la mateixa nena –quan aquesta tenia 13 anys– i per abusar sexualment d’un noi de 14, agressions que van ser gravades i que consten en els vídeos que la policia va intervenir a l’electricista, arran del primer cas obert.
