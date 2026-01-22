Protecció Civil no va enviar alerta mòbil al no ser emergència de seguretat
Diversos ciutadans han qüestionat la comunicació del tall del servei de Rodalies i han preguntat com és que no es va avisar a través del telèfon.
Guillem Costa
Ahir al matí milers de passatgers van arribar a les estacions de tren a les quals es presenten habitualment per anar a treballar sense saber que Rodalies no funcionava. És veritat que els canals oficials de la Generalitat van informar que el servei estava suspès. Els mitjans de comunicació també van avisar que els trens de Renfe a Catalunya no funcionarien al llarg del dia.
Molts usuaris, però, no n’estaven al cas i van començar el dia sense saber que la seva rutina quedaria interrompuda per aquesta decisió preventiva que el Govern va prendre després de l’accident de Gelida en què va morir un maquinista en pràctiques. Davant aquesta situació, molts ciutadans van qüestionar la comunicació de l’emergència i van preguntar com és que no es va avisar a través dels mòbils, com s’acostuma a fer per donar instruccions a la ciutadania davant un temporal o qualsevol altra emergència.
Fonts de Protecció Civil consultades per EL PERIÓDICO responen que el mecanisme ES-Alert no està pensat per a aquesta mena de casos. Detallen que no és un sistema informatiu sobre temes d’interès o afectacions de serveis, sinó que és una eina que serveix per comunicar riscos imminents que puguin afectar la salut o la seguretat de les persones i donar instruccions clares d’autoprotecció per a tothom que es troba al territori afectat per l’emergència.
Escenaris futurs
Tot i així, fonts coneixedores de la gestió de l’emergència no descarten que en un futur el sistema d’avisos als mòbils s’utilitzi per a circumstàncies semblants a Catalunya. De fet, Protecció Civil està pendent que el ministeri enllesteixi un canvi en el model ES-Alert que permeti enviar unes alertes no tan invasives i que no impliquin l’alarma sonora als mòbils.
Si un ciutadà rep una alerta per risc imminent a la una o a les sis de la matinada, ha de ser perquè s’autoprotegeixi i no per advertir-lo que la xarxa de Rodalies està inoperativa, assenyalen aquestes fonts. Quan la possibilitat d’enviar aquests missatges més suaus estigui disponible, les autoritats catalanes hauran de decidir quin ús en fan.
