Puente: "És innegable que la via pugui ser la causa de l’accident"
El ministre de Transports assenyala que «no es descarta absolutament res» en la investigació del xoc fatal a Adamuz / Apunta a osques en els bogis dels cotxes de l’Iryo i en trens de Renfe que van passar per aquest punt
Cristina Buesa
Gairebé tres dies després del fatal xoc entre dos trens a Adamuz (Còrdova), el ministre Óscar Puente va comparèixer ahir a la seu de Transports i Mobilitat Sostenible durant més de dues hores i, tot i que va donar nombrosos detalls sobre les condicions en les quals ha quedat la infraestructura i també el tren d’Iryo descarrilat, va optar per no mullar-se expressament sobre les causes del sinistre. "No sé en què s’està centrant la investigació de l’accident, no es descarta absolutament res", va afirmar, deixant les conclusions sobre el que va passar en mans de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) i la Guàrdia Civil.
Com que les preguntes van ser reiteratives per aclarir l’origen del xoc, en un moment donat el ministre va assegurar que és "una possibilitat innegable" que l’estat de la via "pugui ser la causa". De fet, a mesura que passen les hores i el responsable governamental es prodiga en els mitjans de comunicació, cada vegada dona més detalls sobre l’estat en el qual va quedar tant el material mòbil com la infraestructura.
Puente estava acompanyat del director de Trànsit d’Adif, Ángel García de la Bandera, i el director d’Operacions de Renfe, José Alfonso Gálvez, amb qui va detallar cronològicament l’esdevingut, a més de referir-se tècnicament a les circumstàncies del xoc. L’únic aspecte que el responsable de Transports i Mobilitat Sostenible sí que va rebutjar és el factor humà i va reiterar que la velocitat dels dos trens era molt per sota dels 250 km/h que permetia aquest tram, una línia recta.
Després que unes hores abans el mateix ministre concretés que les marques als bogis del tren d’Iryo tenen un centímetre de gruix i que hagin descobert que la via estigués trencada en diversos punts, Puente va esquivar posicionar-se sobre si és causa o conseqüència. "Allà hi ha la mare dels ous, si les marques són per la infraestructura o no, però ni estic qualificat ni tinc la resposta. Això correspon a la CIAF i als pèrits perquè molts donaran el seu diagnòstic, però jo no estic en condicions de donar una resposta, perquè hi ha osques en els dos costats dels bogis dels trens, tant en el costat dret com en l’esquerre i això és desconcertant", va confessar.
"Petites mossegades"
Els investigadors, que al seu torn han traslladat la informació a Transports, han analitzat ja els trens de Renfe que van passar immediatament abans que l’Iryo que va descarrilar. Però no altres trens que pertanyen a la companyia privada italiana, ja que de moment no hi han tingut accés. Aquests exàmens han permès detectar aquestes "petites mossegades" que podrien procedir de problemes en la soldadura dels raïls, va dir.
García de la Bandera va insistir en la col·laboració que han mantingut en tot moment amb la investigació, ja fos la Guàrdia Civil o la CIAF, i que han tingut "molta cura amb les evidències que puguin ajudar a saber què ha passat". Amb aquesta afirmació, el responsable d’Adif insinuava subtilment que el fet que s’hagi trobat part del bogi del cotxe 8 al costat d’un rierol no era sinònim de distracció. De fet, el ministre ja havia advertit hores abans que aquesta peça estava vigilada des del primer moment per agents policials i que el seu enorme pes feia que no es temés perquè ningú la manipulés.
"No se l’emportarà ningú, pesa 10 tones. Ni tan sols volent ens ho podem emportar", va respondre el ministre Puente, que va relatar que la seqüència dels fets sobre la qual treballen és que, per raons que encara desconeixen, el cotxe 6 va descarrilar (tot i que va quedar dret) i va impactar contra l’Alvia que anava en sentit contrari. Aquest vagó i els dos següents, el 7 i 8, van ser els més afectats. De fet, aquest últim cotxe és el que perd el bogi i cau a uns 250 metres, per un terraplè.
Puente va defensar que el Govern ha incrementat de manera "molt notable" la despesa pública en manteniment de la xarxa ferroviària, en contraposició dels anys previs a la seva arribada al Govern central.
Malgrat això, va voler separar aquest debat sobre la inversió pública de l’accident esdevingut a Adamuz, ja que, al seu criteri, la vinculació "porta la ciutadania a pensar que la seguretat ha estat compromesa per falta de manteniment" i Puente va apuntar que "no és així": "La falta de manteniment o supervisió sembla clar que no és entre les causes de l’accident". Segons les dades facilitades per Transports, la despesa pública en aquesta matèria es va elevar el 2025 un 47,5% en comparació amb el 2011 –últim any de Zapatero en l’Executiu–, fins a arribar als 1.119 milions. Els volums es comencen a incrementar a partir del 2021, quan se sobrepassen els 800 milions.
