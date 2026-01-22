Tragèdia a Adamuz
Rescaten en bon estat Boro, el gos perdut després de l’accident d’Adamuz, que ja es troba amb la seva família
Ha sigut trobat per un grup de bombers forestals a prop de la zona del sinistre
María Roso
Un final feliç enmig de la tragèdia. Boro, el gos de l’Ana, que viatjava al costat de la seva propietària i la germana d’aquesta al tren Iryo descarrilat en l’accident ferroviari d’Adamuz, ha sigut rescatat aquest dijous al matí en bon estat i ja es troba amb la seva família.
L’animal ha sigut trobat per un grup de bombers forestals de l’Infoca després que aquest dimecres rescatistes de Pacma poguessin accedir per primera vegada a la zona escortats per la Guàrdia Civil per intentar localitzar aquest gos mestís barreja de Schnauzer i gos d’aigua.
Boro va ser albirat a la tarda, però l’animal es va escapar sense que pogués ser localitzat de nou fins aquest matí quan, ara sí, ha pogut ser atrapat i retornat a la seva família.
Una onada de solidaritat
Boro viatjava al tren Iryo que feia el trajecte Màlaga-Madrid, accidentat el diumenge 18 de gener, amb la seva propietària, Ana, i la germana d’aquesta, embarassada de cinc mesos. La primera va poder escapar amb ferides, mentre que la seva germana va haver de ser rescatada pels bombers i es manté ingressada a l’hospital Reina Sofia.
La mateixa Ana, donava testimoni de l’ocorregut alhora que feia una crida per localitzar el seu gos, «que també és família». Les dues germanes resideixen a Madrid, tot i que són naturals de Màlaga i s’havien desplaçat a la capital de la Costa del Sol per passar el cap de setmana amb la família.
La crida de l’Ana ha tingut com a resposta una onada de solidaritat de milers de persones que s’han interessat per l’estat del gos, tot i que també ha sigut objecte de mentides mal intencionades que han contribuït a avivar el dolor i l’angoixa de la família en aquestes últimes quatre jornades.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova