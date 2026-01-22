"No sabia ningú que no hi ha trens"
La rutina diària d’uns 400.000 usuaris va quedar ahir alterada davant la falta de servei arran de l’accident mortal de Gelida i van haver d’improvisar rutes alternatives per arribar a la destinació.
G. AYUSO / G. SANTOS / A. MIRAND / A. G. MACEDO / M. ARENAS
La mobilitat de Catalunya va patir ahir un col·lapse després de la suspensió total del servei de Rodalies pel descarrilament de dos combois. Un dels quals, entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia, es va saldar amb el desenllaç fatal d’una víctima mortal i 41 ferits després de l’esllavissada d’un mur de contenció de l’autopista AP-7 per les intenses pluges de dimarts. El balanç de Rodalies xifra l’afectació en 400.000 usuaris diaris del servei, a més de 1.200 quilòmetres de xarxa ferroviària i 202 estacions. L’aturada, que el Govern va mantenir ahir "per seguretat", va obligar milers d’usuaris a improvisar rutes alternatives davant el caos i el disgust generalitzats, tal com van explicar desenes de passatgers a EL PERIÓDICO.
L’epicentre barceloní de la preocupació ciutadana va ser l’estació de Sants. Allà hi havia la Marta, que tenia una cita mèdica a les 9.15 hores a Sitges i desconeixia la suspensió de Rodalies. "M’han aconsellat que provi a l’estació de busos", va lamentar la passatgera, la qual informació provenia d’un dels agents desplegats a Sants. Com que la seva ruta no quedava coberta per cap bus, es va veure obligada a cancel·lar el metge.
Els busos, de fet, són el servei alternatiu que més tensionat estava per la falta de trens, fins i tot més que el metro, mentre que les línies de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) van sortir al rescat dels passatgers. Són mostra de la saturació les interminables cues de més de 50 minuts que es van formar a la terminal de busos de Fabra i Puig, on el transvasament de viatgers des del tren de Sant Andreu Arenal és immediat. "Haurien de posar més autobusos", deien la María José i la Marina, que, tot i lamentar les llargues esperes, reconeixien que "la freqüència era cada 20 minuts".
Falta d’informació
Diversos viatgers van destacar l’escassa informació rebuda i les poques alternatives ofertes. La María José, veïna de la Sagrera, treballa a Montmeló però, a causa de les llargues cues en el transport cap a Granollers, va decidir agafar la línia e21 en direcció a Mollet. "Quan arribaré, un company de feina em vindrà a buscar", va explicar. I es va mostrar crítica amb la falta de comunicació: "N’haurien d’haver informat abans. No se sabia que no hi ha trens. No pot ser que arribis a l’estació i et diguin que és tancada".
L’ona expansiva dels problemes de mobilitat, però, no es va limitar a la capital. L’estació de Rodalies de Badalona va viure un degoteig incessant de centenars d’usuaris desorientats durant tota la jornada. És el cas d’Octimia Martínez, que al ser informada de l’aturada a l’estació es va recórrer tota l’avinguda de Martí Pujol advertint els veïns que li semblaven passatgers: "¡No hi ha tren, no hi ha tren!", avisava. Martínez tenia intenció d’arribar a Bellvitge, i li van recomanar que l’opció més ràpida per arribar-hi era el metro. La usuària assumia no haver-se assabentat de l’accident de Gelida fins que els agents de Rodalies la van informar de la incidència.
Les carreteres catalanes tampoc es van veure exemptes de l’impacte del caos de Rodalies. Tot el matí es van registrar importants retencions, especialment als principals accessos i corredors de l’àrea metropolitana de Barcelona.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat