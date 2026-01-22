Sánchez delega la comunicació de la crisi en Puente i aïlla la resta del Govern
El ministre assumeix un perfil de coportaveu oficiós i ja és el blanc de l’oposició
Iván Gil
El ministre de Transport, Óscar Puente, ha assumit en primera persona i pràcticament en solitari la comunicació de crisi per part del Govern davant l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova), que ja ha deixat almenys 43 morts. En contrast amb el perfil baix de la portaveu del Govern, Elma Saiz, i altres ministres socialistes, el titular de Transports amb competències en la gestió de la infraestructura s’ha convertit en la cara protagonista de l’Executiu davant l’opinió pública. Des de la roda de premsa que va oferir la mateixa matinada de l’accident, fins a les múltiples entrevistes en mitjans que ha centralitzat davant altres membres de l’Executiu oferint informació sobre la tragèdia gairebé en temps real.
El perfil que està adoptant, com ja va fer durant la tragèdia de la dana que va tenir lloc a València, és pretesament pedagògic i tècnic i, i de moment busca allunyar-se de la confrontació política. Es tracta d’un canvi de registre notable per a un dels membres del Govern que habitualment busca el cos a cos amb l’oposició i sol utilitzar un to de confrontació a les xarxes socials.
Assumint el protagonisme ho fa també davant hipotètiques responsabilitats i aïlla de forma preventiva el president del Govern. Precisament, els populars li van enviar una missiva en la qual després de referir-se a la necessitat de mirar de "minimitzar en la mesura possible" el dolor de les víctimes, li plantegen l’"enorme preocupació" de la societat espanyola, especialment, "davant la notícia coneguda sobre la reducció de velocitat en la línia de l’AVE Madrid-Barcelona".
El cap de l’Executiu no ha tornat a comparèixer des de la seva visita dilluns a Adamuz i la posterior declaració als mitjans, al costat del president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno. Tampoc va estar amb els Reis en el desplaçament a la zona zero i la visita a les víctimes hospitalitzades l’endemà, i ahir no va tenir agenda pública.
Retrets
Sí que va transcendir una trucada amb el president de la Junta d’Andalusia, estenent així la treva política entre administracions. Tots dos van acordar fer un funeral d’Estat per les víctimes de l’accident el pròxim 31 de gener a Huelva, lloc d’origen d’alguns dels morts. Abans de conèixer-se la trucada per acordar la celebració del funeral d’Estat, el secretari general del PP, Miguel Tellado, acusava Sánchez de portar "desaparegut des de dilluns". Un retret que llançava a l’assegurar que "som davant la pitjor tragèdia que ha de gestionar l’actual Govern, sent de la seva exclusiva competència".
La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, es va desplaçar ahir a Adamuz per traslladar "en nom del Govern d’Espanya la condolença pels morts pels morts" en l’accident ferroviari, mentre va valorar la "col·laboració institucional" que es va donar després del sinistre, i va rebutjar entrar en "cap disputa" amb el PP.
