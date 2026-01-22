"Sort que FGC funciona"
Després de l’abrupte tancament de Rodalies, la xarxa ferroviària catalana va absorbir un flux de viatgers més alt amb molta més facilitat que la xarxa d’autobusos interurbans.
Meritxell M. Pauné
Les dues xarxes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van sortir al rescat, sense proposar-s’ho, de milers de veïns metropolitans que no tenien com desplaçar-se a causa del tancament de Rodalies per l’accident de Gelida i les llarguíssimes cues a les estacions de bus. L’operadora catalana va funcionar amb normalitat ahir i, com cada hora punta de dia feiner, oferia "el 100% del servei que permet la infraestructura, utilitzant tot el material mòbil disponible", van assenyalar portaveus de FGC. Dit planerament, tenia circulant tots els seus trens sense excepció i sense alternança en els horaris.
A l’estació de Plaça Espanya, terminal de les línies del ramal Llobregat-Anoia, els viatgers exiliats de Rodalies convivien amb els habituals de FGC i els congressistes que aquesta setmana acudeixen a l’ICE de la Fira a l’Hospitalet. La línia de Martorell va ser una de les que més usuaris imprevistos van apadrinar. "Treballo a Martorell i normalment vaig amb cotxe, però avui estic sense, així que volia agafar Rodalies", exposa l’Eduardo. "Sabia això de Gelida, però no que no hi hauria trens, sort que hi havia un avís de la suspensió en una pantalla del metro Diagonal", prossegueix. El canvi a FGC li va suposar, va calcular, uns 40 minuts extres de trajecte.
"A primera hora sí que s’ha notat més gent, en especial venien des de Martorell perquè aquesta zona estava clar que no tindria trens després de l’accident", exposava a peu d’andana un vigilant. El personal de l’estació coincidia en el diagnòstic. Una informadora del saló firal assegurava que cap congressista li havia preguntat per les afectacions de mobilitat. "Una noia m’ha demanat ajuda perquè li havien robat el mòbil, ¡això sí que és més l’habitual!", va exclamar.
Tot i que no estiguin encara connectats els dos ramals de FGC mitjançant l’L8 prolongada, molts viatgers van recórrer a l’L1 del metro per combinar les dues xarxes. El Vallès Occidental, la comarca on més conviuen Rodalies i FGC, va ser un notable emissor de viatgers intermodals. "Volia agafar un tren a la Renfe de Rubí i m’han dit que no n’hi hauria, així que me n’he anat als FGC de Rubí", relatava el Gabriel, un viatger que necessitava arribar a la Ciutat de la Justícia. "FGC funciona moltíssim millor, sincerament, amb la Renfe alguns dies he estat quatre hores de trens", comparava.
Facilitat de connexió
A l’estació de FGC de Sabadell hi va haver molta afluència. Habituals de Renfe buscaven com anar a Barcelona, però també a altres localitats com Cerdanyola del Vallès o Montcada i Reixac. És el cas de Júlia Vilà, de 28 anys, que explicava que cada dia va a treballar a Barcelona amb Rodalies, baixant a Arc de Triomf per la facilitat de connexió. "He tingut sort que Ferrocarrils funciona; al veure que Renfe no anava, he vingut directament aquí. Espero arribar a l’hora a la feina, tot i que sigui amb transbord", comentava. Un altre dels usuaris era Marc López, que s’havia de desplaçar a Cerdanyola del Vallès per motius laborals. "Faig servir Renfe pràcticament cada dia i avui m’he trobat amb la suspensió del servei. He hagut de reorganitzar-me sobre la marxa i venir a Ferrocarrils. "No és l’ideal, però almenys hi ha servei. L’important és poder arribar, tot i que sigui una mica més tard".
