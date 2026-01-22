El temporal deixa fora de joc les dues grans artèries de la mobilitat
Més de 400.000 usuaris es van veure afectats ahir per la suspensió del servei de Rodalies, que es restablirà "progressivament" a partir d’avui. El tall de l’autopista AP-7, en revisió pel despreniment que va causar el sinistre ferroviari, afectarà prop de 120.000 cotxes i 25.000 vehicles pesants
Glòria Ayuso
El temporal de llevant que ha assolat Catalunya ha provocat dues víctimes mortals –el veí del Baix Empordà arrossegat per una riera i el maquinista en pràctiques del tren de Gelida– i un impacte inèdit en la mobilitat catalana. L’accident ferroviari mortal que es va produir a última hora de dimarts –quan un mur de contenció de l’AP-7 va caure sobre la línia R4– ha despullat la fragilitat de les infraestructures davant la nova realitat climàtica i ha deixat fora de joc les dues artèries principals del territori: el servei de Rodalies, tallat durant tot el dia d’ahir, i l’AP-7, que des de la tarda d’ahir es manté tancada fins a nou avís en sentit sud, de Martorell a Vilafranca del Penedès, per revisar el seu estat per risc d’enfonsament.
"Posarem la seguretat per davant de tot, no ens la podem jugar", va assegurar Albert Dalmau, conseller de Presidència i president en funcions, per justificar la decisió de tallar el servei durant més de 24 hores. Després de les revisions pertinents de tota la xarxa ferroviària arran de l’impacte del temporal –que també va provocar el descarrilament d’un comboi a Tordera, sense ferits–, Dalmau va afegir que el servei es restablirà de "forma progressiva" durant el dia d’avui. No obstant, va admetre que la mobilitat continuarà sent complicada, almenys, fins divendres.
"Els operadors han treballat per garantir la seguretat. S’han revisat tots els efectes causats pel temporal en el conjunt de les infraestructures. Demanem disculpes i comprensió. L’únic criteri de les decisions del Govern serà la seguretat, abans que res", va afirmar Dalmau.
Avui, no obstant, no serà un dia fàcil, ja que el servei no funcionarà completament al 100%. Els detalls els va oferir la consellera de Territori, Sílvia Paneque: es mantindrà tallat el tram afectat per l’accident a l’R4 Sud, entre Sant Sadurní i Martorell. Així mateix, el tall de l’R3 continuarà fins a Ripoll. Renfe enviarà informadors a totes les estacions.
En aquest sentit, el Govern ha preparat dispositius de reforç de la mobilitat. En especial de Ferrocarrils de la Generalitat. "Hem donat ordre per incrementar freqüències fins divendres amb el pas cada 5 minuts" dels combois, tant a la línia del Vallès com a la del Baix Llobregat.
També es mantindran aixecades les barreres del peatge de la C-32 sud. El Govern va reclamar a les companyies d’autobusos interurbans que tinguin la seva flota al màxim, incrementada un 10% ahir. A més, s’aixecaran les restriccions de límit d’emissions d’entrada a la ciutat per permetre que els ciutadans puguin utilitzar també el vehicle privat.
Més incerta serà la tornada a la normalitat de l’autopista AP-7, sense data i a l’espera que es porti a terme la revisió del tram en el qual es va produir el despreniment mortal. "Es tracta d’una intervenció de seguretat viària que ha sigut sol·licitada pel titular de la via [el Ministeri de Transports] perquè hi havia risc d’ensorrament no només del carril dret, com es creia inicialment, sinó de tota la infraestructura", va explicar Ramon Lamiel, responsable del Servei Català de Trànsit. Així, s’ha de revisar l’estat del sòl sota l’asfalt que sosté la carretera. El cas és que no només s’ha desprès el mur, sinó també una llengua de terra situada sota l’autopista.
Vies alternatives
Els equips sobre el terreny preveien extreure el tren ahir a la nit, perquè avui es pugui fer un peritatge que permeti establir quants dies s’allargarà el tall en la via ràpida. Un dels punts claus de l’operació és que el mur col·lapsat "es recolza" sobre el tren accidentat i els tècnics hauran de valorar com es comporta aquest talús una vegada es retiri el vagó. Segons el portaveu dels Bombers, cal "estar alerta" perquè, al retirar el vagó, es podrà analitzar "com actua sobre el terreny". Serà a partir d’aquest moment quan es podrà avaluar "si la carretera és segura o no" en la seva totalitat.
Lamiel, que calcula que la mesura afectarà uns 120.000 vehicles i 25.000 vehicles pesants, recomana circular per l’A-2 fins a Igualada i seguir per la C-15 fins al litoral, on es pot accedir a les vies C-31 i C-32. Aquesta última, de fet, serà gratuïta mentre duri l’afectació. Des de Trànsit també recorden que els que avancin en sentit sud fins a Martorell poden agafar l’A-2 per acostar-se a aquestes carreteres del litoral. Lamiel també va explicar que informarà els conductors des de Cassà de la Selva que l’Eix Transversal (C-25) és una bona opció per accedir al centre de la Península i que la combinació de la C-58 i la B-40 també permet agafar l’A-2 en direcció a Lleida.
A més, el Servei Català de Trànsit va indicar que reforçarà la informació a peu de carretera mitjançant panells mòbils situats en "punts estratègics de decisió i desviació".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat