El trànsit a BCN va augmentar fins a 11% per la suspensió de Rodalies
La tinenta d’alcaldia de Mobilitat, Laia Bonet, assenyala que la xarxa de metro i de busos va absorbir ahir "bé tota la demanda".
El Periódico
El trànsit a Barcelona va augmentar fins a un 11% ahir per la suspensió del servei de Rodalies arran del descarrilament d’un tren de l’R4 dimarts a la nit a l’altura de Gelida. La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, va explicar que el trànsit es va incrementar d’una manera global en un 2% i va créixer fins a un 5% en alguns corredors d’entrada a la ciutat, com ara la Gran Via Sud, l’avinguda Meridiana i les rondes. Un dels punts més destacats va ser a la ronda Litoral en sentit Llobregat, que va registrar aquest augment de l’11%.
La tinenta d’alcaldia de Mobilitat va assenyalar que la xarxa de metro i de busos va absorbir "bé tota la demanda". El metro va registrar un augment del 3%, que Bonet es va encarregar de dir que no era "significatiu".
L’Ajuntament de Barcelona va reforçar la línia 96 d’autobús que uneix Montcada i Reixac amb l’avinguda Meridiana, així com altres línies que uneixen la capital catalana amb el Maresme, el Vallès Occidental i Oriental, el Garraf i el Baix Llobregat. Quant als Ferrocarrils i el tramvia, Bonet va dir que funcionaven "amb plena normalitat" i va remarcar que tots els mitjans de transport públic "estan preparats per fer un seguiment de les necessitats".
Guàrdia Urbana a Rodalies
El consistori també va desplegar agents de la Guàrdia Urbana a les estacions de Rodalies per informar els ciutadans sobre la suspensió del servei i també es va desplaçar la unitat central de trànsit als accessos a Barcelona per acompanyar les entrades.
Bonet va demanar "paciència" als ciutadans, així com mirar de fer un "esforç per adaptar-se a una recomanació que no és fàcil". Per exemple, va aconsellar teletreballar a totes aquelles persones que poguessin fer-ho.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat