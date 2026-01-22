Transports va adjudicar el 2022 a quatre empreses les obres del tram sinistrat
Els sindicats denuncien que Ferrovial, OHLA, FCC i Azvi van fer servir materials ‘low cost’ / El ministre qualifica de "barbaritat" l’acusació
Gabriel Santamarina
Adif, el gestor de la infraestructura ferroviària, dependent del Ministeri de Transports, va firmar el maig del 2022 el contracte per a l’execució de les obres corresponents a la millora integral de la infraestructura de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla en el tram entre Guadalmez i Còrdova, el qual passa per Adamuz, localitat on es va produir el fatal accident ferroviari de diumenge, amb el descarrilament de dos trens d’Iryo i Renfe i la mort de 43 passatgers. Els sindicats van acusar l’empresa pública d’encarregar una obra low cost, extrem que va negar públicament el ministre Óscar Puente.
El Govern va incloure aquestes obres dins de la renovació completa de la línia que connecta Madrid i la capital andalusa, obra pública a la qual s’han destinat al voltant de 700 milions d’euros.
Unió d’empreses temporals
El contracte del tram on va tenir lloc el fatal accident va ser adjudicat a un consorci (unió temporal d’empreses, UTE, en l’argot) participat a parts iguals per Ferrovial Construcción (Ferrovial), Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA), Azvi y Contratas y Ventas (FCC).
Al procés també s’hi van presentar quatre UTE més: una d’integrada per ASCH Infraestructuras y Servicios, Lantania i CHM; una altra per Sacyr, Copansa i Corporsa; una altra per Comsa, Acciona, Tecsa i Vias y Construcciones (ACS), i una altra per Copisa Marco Infraestructuras i Cycasa Canteras y Construcciones.
El pressupost base va ser de 50,62 milions d’euros, tot i que finalment es va adjudicar per 43,38 milions, cosa que va apujar el cost fins als 52,49 milions tenint en compte els impostos associats. El consorci guanyador va fer la millor oferta tècnica, que va obtenir 48,67 punts, davant els 45,98 del segon classificat, l’UTE de Comsa, Acciona, Tecsa i ACS. En el cas de la proposta econòmica, la guanyadora va ser la segona més barata, ja que la unió d’ASCH Infraestructuras i Servicios, Lantania i CHM es va oferir a executar l’obra per 941.551 euros menys.
Rafael Escudero, secretari general del Sindicat Ferroviari, assegura a Artículo14 que l’obra es va fer "a preu low cost" i va apuntar que és "absolutament prioritari" l’elaboració d’una "auditoria" que "aclareixi els materials utilitzats i la feina feta a la zona". Aquest extrem va ser negat públicament pel ministre de Transport, Óscar Puente, que va qualificar aquesta afirmació de "barbaritat".
"És una obra contractada per renovar la via amb els materials adequats i de resultes de la investigació veurem si és així. Però li asseguro que no es contracten obres low cost. La renovació es va acabar al maig, s’ha sotmès a totes les proves que estableix el protocol d’Adif i va tenir la prova d’inspecció a peu el 5 de novembre. Complia amb tots els paràmetres de seguretat que estableix la normativa", va afegir. Aquest diari s’ha posat en contacte amb les empreses adjudicatàries, que en el moment de tancar aquesta edició encara no havien respost. Per la seva banda, Adif assegura que "no fa obres low cost".
D’acord amb el document firmat el 9 de maig del 2022, les actuacions incloïen fonamentalment el condicionament del sistema de drenatge, la millora d’estructures i túnels, explanacions (desboscaments i terraplens) i l’accessibilitat. Els treballs incloïen actuacions per mirar d’evitar que les precipitacions causessin perjudicis en la infraestructura, incloent-hi despreniments, a més de reparar estructures i túnels (segellar esquerdes, tractar humitats, reparar formigó i elements metàl·lics, millorar la impermeabilització i l’evacuació) i fer actuacions auxiliars com ara millorar camins d’accés o tancaments. Aquestes obres van ser supervisades en 38 actuacions durant els últims dos mesos, segons Adif.
Altres contractes a Adamuz
Aquest contracte no és l’únic pel qual s’ha vist afectada la línia a l’altura d’Adamuz. El 2021 es van adjudicar a la francesa Thales les obres per al canvi dels circuits de via, mecanisme i tecnologia que serveix per alertar de la presència d’un tren a la via i d’aquesta manera evitar que dos combois es trobin alhora on no s’han de trobar. Aquest sistema, que va suposar el canvi de l’antiga tecnologia d’FTGS, va permetre que l’impacte entre els trens en l’accident es produís a una velocitat inferior a la màxima a la qual circulaven, segons indiquen les primeres informacions.
Aquesta obra es va començar el 2021 i va tenir un termini d’execució de 30 mesos, amb un cost de 21,56 milions. Addicionalment, el maig del 2022, Adif també va encarregar la millora de les telecomunicacions i l’energia de la xarxa d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla.
Aquest contracte, amb un pressupost assignat de 64,21 milions (sense IVA), es va encarregar a una filial de l’enginyeria Grupo CPS, amb un cost associat de 68,37 milions. Les millores incloïen el pas del cablatge de coure a fibra òptica de la xarxa de comunicacions i la millora de la fiabilitat a la xarxa de subministrament d’energia.
