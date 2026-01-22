Els usuaris de Rodalies encaren el segon dia sense servei amb resignació: «Avui tampoc hi ha trens?»
Gerardo Santos
L’aspecte de l’estació de Sants el segon dia sense servei de Rodalies a Catalunya és estranyament tranquil. La multitud que omple els vagons de l’L5 del metro a les 7 del matí contrasta amb el buit a l’estació central. Hi ha menys usuaris que ahir, però també menys policies i menys personal d’informació. Una pissarra escrita a mà és el primer testimoni que aquest dijous, almenys de moment, tampoc hi ha Rodalies.
Malgrat que a la tarda de dimecres el Govern va informar que aquest dijous totes les línies de Rodalies estarien operatives llevat de l’R-4, finalment el dia ha començat sense servei.
L’estació es divideix aquests dies en dos submons. El primer, el d’aquells que agafaran un tren d’alta velocitat, a les vies 1 a 6. Aquí el matí se succeeix com cada dia. Cares de son, maletes grans i algun retard de poca importància. A l’altre costat, a les vies 7 a 14, les de Rodalies, l’ambient és un altre: desconcert entre els pocs usuaris que pretenen agafar un tren, moltes càmeres de televisió i les màquines, de nou, apagades fins i tot per als que només volen comprar un bitllet per a un altre dia.
«La gent va conèixer ahir la notícia que no hi ha trens i avui ja no han vingut tant», afirma un empleat de l’Ajuntament de Barcelona que informa els passatgers. «Avui tampoc hi ha trens?», pregunta una usuària, que després de la resposta negativa es gira i se’n va cap al metro, sense dir res. Mentrestant, per megafonia s’adverteix que no hi ha servei de Rodalies per «causes operatives». Dimecres, no obstant, el missatge justificava la falta de trens pels efectes del temporal.
«Vaig a Vilanova, tinc cita per treure’m el DNI a les 10.00 h», diu Zenon. L’empleat d’Adif l’envia a plaça Espanya, on passa un bus, però aquest usuari demana més informació, ja que desconeix de quina línia de bus es tracta. «Hi va haver un accident, no te n’has assabentat?».
Esham espera que acabin d’atendre Zenon, ell va a Terrassa per a una cita mèdica: «Ja sabia que des d’ahir no hi ha trens però volia provar a veure si ja estava arreglat», comenta. Quan se li explica que potser el servei es pugui reprendre parcialment durant el matí, es mostra escèptic.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova