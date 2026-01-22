Veterans de Renfe i Adif integren el grup que investiga l’accident de tren
La Comissió Europea va criticar la comissió, de set membres, per falta d’independència en les indagacions del sinistre d’Angrois el 2013
Jaime Mejías
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) és l’òrgan encarregat d’investigar les causes de l’accident d’Adamuz. La componen set persones i va ser creada el 2007, amb la socialista Magdalena Álvarez de ministra de Foment, com a organisme independent per a la investigació tècnica dels accidents i incidents ferroviaris. Però s’adscriu a la Sotssecretaria del Ministeri de Transports, per la qual cosa en depèn, tot i que la Moncloa remarca que té "plena independència funcional respecte de l’autoritat responsable de la seguretat i de qualsevol regulador ferroviari".
La major part dels membres, menys dos, tenen una profunda vinculació amb els dos principals ens públics ferroviaris a Espanya: el gestor públic d’infraestructures Adif i la companyia ferroviària pública Renfe. La CIAF ha investigat més de 270 accidents ferroviaris, entre ells el de Casteldefells (2010) i el d’Angrois, Santiago de Compostel·la (2013). Per aquesta última tragèdia, la Comissió Europea va posar en marxa un informe que va concloure "manca d’independència en la investigació".
Iñaki Barrón de Angoiti és el president de la CIAF. Enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb un postgrau d’Executive MBA per l’IESE de Madrid va ingressar a Renfe el 1981, on va passar 16 anys exercint diverses tasques, com la gerència de Grans Terminals de Viatgers, entre el 1994 i el 1997. Després d’aquest període, Barrón va passar 20 anys a París treballant per a la Unió Internacional de Ferrocarrils (IUR), on va coordinar durant 10 anys la Missió d’Alta Velocitat. Després de dos anys com a director d’aquest departament, va exercir entre el 2007 i el 2017 com a coordinador de Llatinoamèrica de l’IUR.
El 2018, Barrón va tornar a Renfe per ocupar el lloc de director internacional de la companyia, on va estar fins al març del 2020. A partir de llavors, i durant més d’un any, es va establir a Brussel·les per dirigir l’Oficina de Renfe a la ciutat. Després de més de 40 anys d’experiència en el sector del ferrocarril, va accedir el maig del 2023 a la presidència de la CIAF.
La comissió té una secretaria, que compta amb veu però no amb vot. L’ocupa Adolfo Vázquez Fernández, funcionari de carrera de l’Administració General de l’Estat (AGE). Com a tècnic de la CIAF, ja va participar en la investigació del descarrilament del tren Celta a Pontevedra el 2016.
La CIAF compta amb cinc vocalies, ocupades actualment per: Adolfo Moreno Díaz, especialista en seguretat ferroviària; Avelino Castro López, expert en enginyeria industrial, també amb una dilatada carrera a Renfe; Vicente Mendoza García de Paredes, expert en enginyeria de telecomunicacions i home fort d’Adif; Francisco Rincón Arroyo, enginyer que també va desenvolupar la major part de la seva carrera a Adif; i José Ignacio Sánchez Marhuenda, enginyer de camins que mai ha militat a Renfe ni Adif.
"Falta d’independència"
El cas és que la CIAF ja estava sota la lupa de Brussel·les el 2013. En concret, la Comissió Europea va alertar de la falta d’independència dins de l’òrgan l’última vegada que es va produir un accident ferroviari a aquesta escala –a Angrois, amb 80 morts– i qüestionava si l’entitat havia aplicat de manera eficaç la normativa europea de seguretat ferroviària.
És per això que la comissió va encarregar un estudi de les debilitats de la investigació de la CIAF a l’Agència Ferroviària Europea (ERA, per les sigles en anglès) el 2015, que va concloure que les vulnerabilitats més contundents eren que l’equip d’investigació estava format per membres d’Adif, Renfe, i Ineco, l’enginyeria pública del Ministeri de Transports.
L’agència europea va afegir que "no es va complir el requisit que la CIAF sigui independent de qualsevol administrador d’infraestructures" o empresa ferroviària, i va denunciar la presència de "qualsevol part els interessos de la qual puguin entrar en conflicte amb les tasques recomanades a l’organisme d’investigació". En aquest sentit, l’Agència Ferroviària Europea va qüestionar el paper d’Ineco, que també estava vinculada a una altra part de la investigació.
L’agència va denunciar l’èmfasi sobre la culpabilitat del maquinista. "L’informe se centra en l’incompliment de les normes per part del maquinista, i no en les causes subjacents i fonamentals", va assenyalar. "L’informe se centra en el descarrilament per si mateix; la col·lisió i l’incendi posteriors i el seu impacte; no es descriuen ni s’analitzen de forma crítica de manera suficient, i no s’arriba a cap mena de conclusió", afegia l’organisme. Després de la seva avaluació, l’Agència Ferroviària Europea va informar a Brussel·les que considerava que l’accident ferroviari a Angrois "no havia sigut investigat de forma independent com requereix la directiva de seguretat ferroviària".
