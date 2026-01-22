La xifra de morts puja a 43 després de trobar un cos més a l’Alvia
Als hospitals andalusos continuaven ingressats ahir 31 ferits, sis dels quals es troben a l’uci / Uns 92 afectats més han sigut donats d’alta
FABIOLA MOUZO
El nombre de morts en l’accident ferroviari de diumenge a Adamuz (Còrdova) va pujar ahir fins a 43, després que els serveis d’emergència que actuen a la zona trobessin un altre cadàver en un dels trens sinistrats, l’Alvia. Fonts pròximes al dispositiu van informar a l’agència Efe que aquesta víctima mortal havia sigut localitzada al vagó de la cafeteria del comboi de Renfe.
Del total de morts traslladats a l’Institut de Medicina Legal de Còrdova, n’hi ha 28 que van ser localitzats al tren Alvia que feia la ruta entre Madrid i Huelva, sis que eren a les vies recorregudes per l’Alvia i sis més que els van trobar a l’interior del tren Iryo que anava cap a Madrid des de Màlaga. També van trobar tres cossos més entre els dos trens. Ahir a mitja tarda s’havien identificat 41 del total de morts a través de les empremtes dactilars, i s’havien fet 42 autòpsies, però la xifra de denúncies de desaparicions continuava sent 45, presentades a Madrid, Màlaga, Còrdova, Sevilla i Huelva.
Els ferits
Ahir es van produir sis noves altes de ferits. La xifra ja arriba fins als 92, mentre que als diversos hospitals andalusos continuava havent-hi 31 ingressats, 28 adults i 3 nens, segons assenyalen les dades que ha aportat el Servei Andalús de Salut a l’Agència d’Emergències d’Andalusia (Ema). Durant la jornada d’ahir també va baixar fins a sis el nombre de pacients de les unitats de cures intensives: tres a l’hospital Reina Sofía de Còrdova (un d’ells és un menor que es mantenia estable), un a la Creu Roja i dos a l’hospital San Juan de Dios. En planta hi havia ingressats 25 ferits: nou al Reina Sofía (entre ells dos menors), tres a la Creu Roja, dos a Quirón Salud, sis a San Juan de Dios, dos al Juan Ramón Jiménez de Huelva, que van ser derivats des del Reina Sofía i des del Quirón, i dos a l’Infanta Elena de Huelva.
