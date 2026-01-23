Presumpta corrupció en un abocador
Explosions i esquerdes desesperen els veïns que viuen al costat de l’abocador investigat a Osona: «És inhumà»
Habitants de la urbanització de Can Garriga resideixen a uns 200 metres de la pedrera que acull el dipòsit investigat i denuncien vibracions i danys a casa seva per unes voladures rutinàries
La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
Guillem Costa
Les parets de desenes de cases de la urbanització de Can Garriga, a Seva (Osona),tremolen pràcticament una vegada per setmana. Les incòmodes vibracions, que han provocat diverses esquerdes en algunes vivendes, tenen el seu origen a la pedrera de la localitat, amb llicència des del 1985.
Can Garriga, malgrat formar part de Seva, és molt més a prop deCentelles. Estava previst edificar l’àrea residencial abans que la pedrera s’ampliés. Des dels pocs carrers d’aquest veïnat, es poden observar tant la pedrera com el dipòsit de Fitó, un abocador que, segons una investigació de la Guàrdia Civil, acumula tota mena d’irregularitats.
Els habitants de la zona acumulen queixes per la proximitat de les dues instal·lacions als seus domicilis. Les voladures a la pedrera són la molèstia més gran.
El març del 2025, la comunitat de propietaris va presentar una denúncia en què advertia del «dany emocional i psicològic originat per l’activitat de la pedrera». «Durant més de 25 anys, hem aguantat l’indicible entre tanta voladura», manifesten els residents, que al·ludeixen a una «activitat que molesta a tota hora», amb «soroll incessant de maquinària» i «emissions de pols i contaminació». «Aquesta exposició tan prolongada en el temps causa estrès, trastorns del son i altres problemes de salut a molts veïns», asseguren.
Dues en una setmana
Fa anys que aquestes detonacions, provocades per ampliar l’explotació de la pedrera d’Àrids Xuclà, tenen lloc a prop de la urbanització. Durant els últims mesos, l’assiduïtat dels esclats va descendir. No obstant, aquesta setmana han tingut lloc dues voladures. Una va ser dilluns i l’altra, dimecres.
«Quan passen, rebem un avís unes 24 hores abans», explica un veí que admet haver-se acostumat al terrabastall. «La pitjor conseqüència són les esquerdes a les parets, a més de la mala estona que passes mentre dura l’explosió», afegeix.
Alguns habitants, fins i tot, van arribar a crear una plataforma en contra de les pedreres per reclamar el final de les explosions. «Estem a escassos 200 metres dels punts en els quals es realitzen les voladures», recalquen.
En la denúncia, la comunitat de propietaris afirma que les fissures apareixen «contínuament» a causa de les explosions. «És constant que hagi de fer reparacions, han costat molts diners i, si hagués pogut, hauria venut la vivenda», confessa un resident. Ensenya les esquerdes disperses per la seva finca i que associa amb les detonacions: «Quan n’hi ha, tremola tota la casa. S’han partit rajoles, s’han obert parets, diverses portes no encaixen... Tinc esquerdes de fa anys i d’altres han sortit fa mesos», testifica.
«És inhumà que hàgim d’estar aguantant aquestes circumstàncies», lamenten els establerts. Critiquen que l’Ajuntament de Seva «no ha fet res per paralitzar l’activitat», malgrat els avisos.
Delicte permanent
Les voladures, segons la investigació de la unitat de medi ambient de la Guàrdia Civil a Barcelona, el Seprona, formen part del repertori d’il·legalitats ambientals detectades a la zona. A més, segons les indagacions, el pla general urbanístic de Seva prohibeix activitats extractives a menys d’un quilòmetre d’un nucli habitat. Els agents sostenen a l’informe presentat al jutjat de Vic que, amb la norma a la mà, tant la pedrera com l’abocador són il·legals.
Els primers permisos de la pedrera daten de fa més de 40 anys. El 1986, la comissió d’urbanisme la va declarar molesta, insalubre, nociva i perillosa. Per molts anys que hagin passat, l’atestat de la Guàrdia Civil defineix el cas com un delicte permanent no prescrit. «L’activitat minera de la pedrera, que depèn d’una llicència que no hauria hagut de ser atorgada continua generant conseqüències» i «mantenint-se en un estat d’il·legalitat constant», addueix el Seprona.
Els presumptes incompliments a l’abocador de Fitó tenen un precedent similar en un altre que va estar situat a tot just dos quilòmetres, a l’antiga pedrera de Sant Antoni de Pinós, amb els mateixos gestors al capdavant. L’acumulació d’escombraries va fer que apareguessin sots a la C-17. La Generalitat va ordenar clausurar-lo i part de les escombraries es van extreure per traspassar-la al Fitó. Una denúncia dels veïns va alertar que suposadament també s’enterraven deixalles no permeses allà. «Sortien emanacions de gas i hi havia problemes de pudor –recorden els veïns–. Si baixes o segons com bufi el vent, encara fa pudor».
