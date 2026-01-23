Adif aixeca el límit de velocitat en tota la línia Madrid-Barcelona
En el cas de la línia Madrid-València, es mantenen quatre limitacions a 160 km/h i cinc de 200 km/h en punts quilomètrics concrets.
Pablo Gallén
Adif ha aixecat totes les limitacions temporals de velocitat en la línia Madrid-Barcelona tret de sis punts quilomètrics, on se circularà a 230km/h i, en el cas de la línia Madrid-València, es mantenen quatre limitacions a 160 km/h i cinc de 200 km/h en punts quilomètrics concrets. Així ho van assenyalar ahir fonts de l’administrador de la infraestructura ferroviària, que remarquen que els maquinistes ja han començat a reportar noves denúncies de punts on noten que hi ha vibracions.
Dimecres al matí Adif va anunciar que limitava de manera temporal a 160 km/h la velocitat per al tram entre els punts quilomètrics 100 a 178 de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Saragossa, després que el maquinista d’un tren hagués denunciat el «suposat» mal estat de diversos punts de la via. Fonts d’Adif van assenyalar que el tram entre Madrid i Calatayud (Saragossa) en el que s’havia limitat la velocitat a 160 quilòmetres per hora la vigília havia sigut revisat, després de deixar quatre punts concrets amb limitació de velocitat a 230 quilòmetres per hora.
Tretze avisos
Segons va apuntar el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, Adif va rebre ahir almenys 13 avisos d’un sol maquinista sobre l’estat de la via en la línia Madrid-Barcelona, el mateix maquinista que la vigília havia presentat 21 dels 25 avisos que va rebre Adif. En el cas de la línia Madrid-València, es manté limitada la velocitat en quatre punts de la xarxa a 160 quilòmetres per hora i, en altres punts quilomètrics «molt concrets», a 200 quilòmetres per hora. Adif va reduir dimecres la velocitat a 160 quilòmetres per hora a l’agulla de Vilarrubia de Santiago (Toledo) i en el punt quilomètric 292 de la via 2 entre Minglanilla (Conca) i Caudete de las Fuentes (València), un tram d’un quilòmetre.
Així mateix, va limitar a 200 km/h la velocitat en un tram de 700 metres del quilòmetre 222 de la via 2 entre Conca i Monteagudo de les Salinas, mentre que a la vegada també va aplicar algunes restriccions en el quilòmetre 384 de la via 2 a l’entorn de Xiva-Bifurcació Xàtiva.
