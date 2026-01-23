"¿Avui tampoc hi ha trens?"
Els usuaris de Rodalies van encarar amb desconcert i resignació el segon dia sense servei. Alguns passatgers es van desplaçar a l’estació de Sants, ja que dimecres es va anunciar que ahir tot tornaria a la normalitat. Per megafonia s’advertia que l’aturada obeïa a "causes operatives".
Gerardo Santos
L’aspecte de l’estació de Barcelona-Sants el segon dia sense servei de Rodalies a Catalunya va ser estranyament tranquil. La multitud que omplia els vagons de l’L5 del metro a les set del matí contrastava amb el buit a l’estació central. Hi havia menys usuaris que dimecres, però també menys policies i menys personal d’informació. Una pissarra escrita a mà era el primer testimoni que ahir tampoc hi havia Rodalies. Així, malgrat que dimecres a la tarda el Govern va informar que ahir totes les línies de Rodalies estarien operatives tret de l’R4, finalment el dia va començar sense servei.
L’estació es divideix aquests dies en dos submons. El primer, el d’aquells que agafaran un tren d’alta velocitat, a les vies de la 1 a la 6. Aquí el matí d’ahir passava com cada dia. Cares de son, maletes grans i algun retard de poca importància. A l’altre costat, a les vies de la 7 a la 14, les de Rodalies, l’ambient era un altre: desconcert i resignació entre els pocs usuaris que pretenien agafar un tren, moltes càmeres de televisió i les màquines, de nou, apagades fins i tot per als que només volien comprar un bitllet per a un altre dia.
"La gent ha conegut la notícia que no hi havia servei i avui ja no ha vingut tant", explicava un empleat de l’Ajuntament de Barcelona que informava els passatgers. "¿Avui tampoc hi ha trens?", li preguntava una usuària, que després de la resposta negativa es va girar i se’n va anar cap al metro, sense més paraules. Mentrestant, la megafonia advertia que no hi havia servei de Rodalies per "causes operatives". Dimecres, no obstant, el missatge justificava la falta de trens pels efectes del temporal.
"Vaig a Vilanova, tinc cita per treure’m el DNI a les 10.00 hores", deia el Zenon. L’empleat d’Adif l’enviava a la plaça d’Espanya, on passava un bus, però aquest usuari demanava més informació, perquè desconeixia de quina línia de bus es tractava. "Hi ha hagut un accident, ¿no te n’has assabentat?".
L’Esham esperava que acabés d’atendre el Zenon per demanar informació, havia d’anar a Terrassa per a una cita mèdica: "Ja sabia que no hi havia trens, però volia provar de veure si ja estava arreglat", comentava. Quan li van dir que potser el servei es podria reprendre parcialment durant el dia, es va mostrar escèptic.
El Marcelo havia d’anar a Reus a treballar. Dimecres tenia el dia lliure, de manera que no es va assabentar de la falta de servei a Rodalies. Ahir al matí, al conèixer que tampoc hi havia trens, i després de revisar l’horari de busos, es posava les mans al cap: el primer viatge a Reus sortia en un parell d’hores: "¡No arribaré a temps!", es lamentava.
El Michel passa uns dies a Catalunya amb la seva família. Venen des del Brasil i els il·lusionava anar al Pirineu. Quan va entrar a l’estació i va veure que totes les màquines estaven apagades i que als rètols no constava cap tren de Rodalies, va témer el pitjor: "Volem anar a la Molina, però no conec cap alternativa". Com que s’allotjaven en un hotel pròxim, pensava tornar en unes hores a l’estació per si es reprenia el servei: "Tant de bo", va exclamar.
A mesura que avançava el matí, cada vegada eren menys els usuaris que s’acostaven a Sants per agafar un Rodalies. Els que ho feien responien a un perfil de turista o, en tot cas, de forans. És el cas d’un grup d’amics procedent de Veneçuela, que buscaven un Rodalies que els portés a plaça Catalunya. Després de rebre una breu formació sobre el sistema tarifari integrat de transport, es van dirigir a l’L3 de metro per arribar al seu destí.
Servei d’alta velocitat
Tot i que a mig gas a causa de la falta de servei de Rodalies, l’estació de Sants continuava donant ahir servei de trens d’alta velocitat. Quan coincidien en el temps les arribades de més d’un, l’estació s’omplia de gent. Com que bona part venen de fora de Catalunya, molts desconeixien que no podran seguir el seu viatge en un tren de Rodalies. Que la parada de taxis de la sortida de la plaça Països Catalans estigui inutilitzada per les obres complica en moments puntuals l’organització de la cua per agafar un taxi a la sortida contrària, la de la plaça de Joan Peiró.
La pregunta que no es podien respondre els usuaris de Rodalies a Sants era com era possible que no hi hagués servei si dimecres es va anunciar que ahir ja hi hauria trens. Quan eren informats que la situació es devia a les reticències dels maquinistes per motius de seguretat, es mostraven preocupats. En aquest sentit, agraïen que les alternatives de transport fossin per carretera.
El cap del Jorge li va dir per telèfon que, almenys, s’esperés fins a les 10.00 hores per si tornava a haver-hi trens. El Jorge havia d’anar a Arenys de Mar per treballar. Coneixedor que dimecres no hi va haver servei, va consultar l’aplicació de Renfe per comprovar si ahir es podria o no desplaçar fins al seu lloc de treball: "Deien que avui hi hauria trens, no entenc res". Malgrat que va ser informat que fins que l’empresa i els treballadors no s’hagin posat d’acord el servei no s’activarà, va preferir esperar davant les pantalles, "per si de cas".
El Juan i la seva dona han de viatjar a Madrid avui. El tall del servei de Rodalies no els afecta, però es mostraven "molt preocupats" després dels recents accidents. Es van desplaçar ahir a l’estació de Sants per recollir informació sobre la seguretat del transport ferroviari: "Que només un dia després de l’accident d’Adamuz passés allò de Gelida és més aviat propi d’un país tercermundista". Asseguraven que senten "pànic" respecte al pròxim viatge, perquè a més aniran acompanyats del seu net. De fet, no tenen clar que acabin pujant al tren.
Cinc minuts de silenci
Tal com va passar dimecres, ahir a les dotze del migdia els treballadors de Renfe es van tornar a reunir al vestíbul central per retre un homenatge als treballadors morts en els dos accidents ferroviaris. Un representant dels empleats va assegurar, després dels minuts de silenci, que tots els maquinistes estaven ahir als seus llocs de treball, i que no s’havia convocat cap vaga, sinó que no sortien trens perquè "no hi ha garanties de seguretat".
Sobre la futura posada en marxa del servei, va advertir que els trens no es trobaven als seus punts de partida, de manera que, quan finalment es doni llum verda, l’activació es farà, per força, "gradualment".
