Caballé i Mercury clandestins
Myhály Kolodko, escultor ucraïnès resident a Hongria, ha decidit homenatjar la soprano i el rocker amb dues escultures de bronze de petit format que ha enganxat amb ciment en una de les escales d’accés a la Font Màgica. És la seva particular manera de retre honors a figures que ell creu oblidades.
Germán González
No va ser en 1992 sinó anys abans, l’octubre del 1988, tot i que l’escenari va ser el mateix: Montjuïc. Allà van cantar la soprano Montserrat Caballé i el cantant Freddie Mercury la seva icònica Barcelona el mateix dia que la ciutat rebia la torxa olímpica procedent de Seül. Caballé tornaria a cantar-la en la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics però sense Mercury, que va morir el 1991.
Des de fa temps s’ha especulat que l’Ajuntament de Barcelona retria un homenatge als dos amb una estàtua a la Font Màgica de Montjuïc, tot i que aquesta proposta sembla descartada i pot ser que s’instal·li en un mirador a la zona de Glòries. No obstant, hi ha qui ha decidit no esperar i reivindicar la figura de Caballé i Mercury al lloc que els correspon.
Fa uns dies l’escultor ucraïnès però resident a Hongria des de fa dècades Myhály Kolodko va decidir viatjar a Barcelona i col·locar una estàtua de Mercury i Caballé en una escala d’accés a la Font Màgica i a l’esplanada del pavelló Mies van der Rohe. Les ha fet amb el seu estil, de petit format i en bronze, i les va enganxar amb ciment perquè no es poguessin treure. Així ho va plasmar en un vídeo penjat a les xarxes socials.
Es tracta d’una mostra d’art temporal, ja que aquestes estàtues es van col·locar de nit i de forma clandestina, tal com fa habitualment Kolodko a Budapest i altres ciutats d’Hongria, tot i que de vegades surt d’aquest entorn, com aquest viatge llampec a Barcelona, per deixar constància de les seves escultures. Això sí, a més de ser petites, de bronze i amb una estètica particular també són reivindicatives. Les posa sense permís en baranes, cornises o vorades, integrades al paisatge urbà perquè el ciutadà se les trobi per sorpresa i li faci pensar, que miri d’associar què hi fan, aquestes figures just en aquest entorn.
D’aquesta forma mira de recuperar personatges oblidats, ja sigui relacionats amb la infància, la història o el folklore hongarès, tot i que també fa una sàtira política a les institucions. També hi ha figures conegudes o reproduccions de monuments icònics d’altres ciutats. Hi ha guies de viatge de Budapest que ofereixen un recorregut per aquestes obres clandestines i molt peculiars, tot i que ara s’hauria de fer un afegit amb la col·locada a Barcelona.
Obra firmada
En declaracions a EL PERIÓDICO, Myhály Kolodko, nascut a Úzhgorod el 1978, va explicar que la cançó té un significat important per a ell: "De jove escolar, quan la Unió Soviètica es desintegrava, la música occidental, que a poc a poc anava travessant el Teló d’Acer, em va portar una gran alegria. La cançó Barcelona va ser especialment significativa, perquè combinava dos estils molt diferents, units per l’amor a la música. Per a mi, aquest duo és una metàfora de com l’amor a la vida pot unir moltes persones sota el cel de Barcelona".
Que Caballé i Mercury és una obra molt especial per a Kolodko es fa evident pel fet que ha decidit signar-la, com es pot apreciar al darrere de totes dues figures, un gest poc habitual en ell. És la primera vegada que l’artista ofereix la seva obra a Espanya, però potser no serà l’última. "Al crear l’escultura, vaig extreure energia del passat, intentant, a la meva manera, capturar una època ja passada. Però a l’arribar a Barcelona, vaig començar a escoltar el suau murmuri de noves idees. Algunes d’aquestes ja han començat a prendre forma", comenta.
