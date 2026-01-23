Sinistre ferroviari
La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviari manté la investigació oberta per determinar com es va acumular aigua al talús
L’ensorrament d’un mur de l’AP-7 just quan passava el tren de l’R4 va causar l’accident de Gelida
Germán González
Tres dies després de l’accident mortal d’un tren de Rodalies de l’R4 a Gelida ja es coneixen les primeres conclusions de la investigació. La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris assenyala que, després de recopilar nombrosa informació tècnica al lloc del sinistre i consultar la caixa negra, la hipòtesi és que el tren va arribar al lloc en un moment en què el mur de contenció de l’AP-7 s’estava desplomant sobre la via.
Aquesta hipòtesi «resulta compatible amb la posició final del tren i el mur, i amb l’escàs temps de reacció del qual va disposar la tripulació del tren», assenyala la Comissió. En aquest sentit, remarquen que «les primeres dades observades al registrador del tren indiquen que aquest va disposar de molt poc temps i distància per frenar (uns cinc segons des de l’inici de la frenada a la col·lisió, recorrent entorn de 50 metres)».
L’impacte més gran de l’ensorrament del mur se’l va emportar la cabina, en la qual viatjava el maquinista mort junt amb el maquinista titular i dos més en pràctiques, que estan greus. Tambéva quedar molt danyat el primer vagó, en el qual es troben els altres dos ferits greus per aquest sinistre. Segons la Comissió hi ha 36 ferits lleus més. A més, l’impacte també va provocar danys menors a la via, incloent-hi una ruptura de carril per efecte de la col·lisió.
L’informe remarca que l’accident es va produir cap a les 21.23 hores quan el tren de l’R-4, que circulava en doble composició a uns 60 km/h, va col·lidir amb un segment de mur de formigó desprès sobre la via. «El segment de mur consistia en un element prefabricat en ‘L’ i formava part de l’aleta d’una pèrgola per la qual passa, sobre la via, l’autopista AP-7. El tren va col·lidir contra el segment de mur, que en aquell moment estava inclinat aproximadament 45 graus envaint el gàlib de pas, de tal manera que el segment de mur es va incrustar a la cabina del tren. El tram és recte, però les condicions de visibilitat eren de nit amb pluja intensa», destaca la Comissió.
Investigació oberta
Una investigadora de la Comissió juntament amb un secretari van inspeccionar el lloc de l’accident i l’AP-7 que passa per sobre. Juntament amb els Mossos d’Esquadra i el personal de manteniment de Renfe van accedir a les dades del registrador embarcat del tren accidentat, l’anomenada caixa negra, ques’ha d’examinar en profunditat i contrastar la informació amb els registres del Lloc de Comandament que té Adif.
Amb les dades obtingudes, la Comissió considera que el segment de mur es va desplomar presumiblement per efecte de l’empenta d’aigua acumulada a la part exterior per les intenses pluges produïdes el dia de l’accident i setmanes anteriors.
Per això, la Comissió queprefereix analitzar el disseny i estat del mur, els elements de drenatge de l’obra de terra en aquest punt de l’AP-7, i les intervencions i inspeccions realitzades anteriorment al sinistre. A més, han de recopilar també informació meteorològica de la data del succés i els dies anteriors.
La investigació continua oberta a l’espera de les dades pendents i d’altres actuacions com anàlisis de documentació o entrevistes.
¿Què és la caixa negra?
La caixa negra del tren és un sistema instal·lat que emmagatzema les comunicacions entre el maquinista i el centre de control, la velocitat a què ha circulat el tren (tant màxima com mitjana),quilòmetres recorreguts i l’activació dels sistemes de frenada, tant els bruscos com la resta, entre altres paràmetres.
Aquestes dades són fonamentals per reconstruir el comportament del tren en cas d’accident i així determinar si es van complir amb els paràmetres de seguretat necessaris per garantir el servei i els usuaris. La informació s’emmagatzema amb els dispositius del mateix tren i amb la interacció amb el sistema de sensors digitals i balises distribuïdes al llarg de la via.
