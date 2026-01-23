El cap dels Bombers relata que van haver de "triturar els vagons"
Carmona explica que alguns especialistes han necessitat ajuda psicològica: "Per molt fet que estiguis, ets humà. Ha sigut dur".
RAFAEL VERDÚ
Els bombers del Consorci Provincial de la Diputació van acabar ahir el seu treball sobre el terreny al lloc de l’accident de trens d’Adamuz. Després de cinc dies d’intens i continu treball al peu del canó, els especialistes s’han retirat. El director tècnic del Consorci de Bombers, Francisco Carmona, va explicar ahir com ha sigut el treball dels operatius desplaçats des de diversos parcs de la província, amb nombroses dificultats per les condicions del terreny i l’estat en què havien quedat els vagons.
"Els primers moments sempre són caòtics fins que comencem a actuar", va declarar Carmona. Van arribar al lloc poc després que es produís l’accident, en plena nit, i "vam aconseguir acostar-nos als supervivents". Com passa en sinistres similars, primer s’atén els ferits per garantir la seva supervivència, i només després s’intenta accedir als cadàvers.
Ahir, va dir el cap dels bombers, es van recuperar els dos últims cadàvers dels desapareguts. Per arribar fins a ells va ser necessari l’ús de maquinària pesant i eines específiques, com cisalles hidràuliques, trepants o serres de cable. De fet, les tasques han sigut tan complicades que "hem hagut de triturar i desballestar els vagons" que havien quedat a pitjor estat, va apuntar Carmona. Durant la primera nit, el treball dels bombers va finalitzar sobre dos quarts de set del matí després de gairebé 12 hores d’operacions. Aleshores, recorda Carmona, "només ens quedaven dues víctimes a l’Iryo", tot i que després van aparèixer més cossos.
Carmona recorda com alguns dels seus companys han necessitat fins i tot atenció psicològica. Mai havien vist res semblant, ni tan sols el mateix cap dels Bombers del Consorci. "Per molt fet que estiguis, ets humà. Ha sigut una intervenció dura. Alguns companys mai veuran una cosa així. Per desgràcia a nosaltres ens ha tocat viure-ho i solucionar-ho com hem pogut", va dir.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova