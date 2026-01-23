Crisi ferroviària
Confusió entre els passatgers de Barcelona davant la represa de Rodalies: «Hi ha pocs trens»
DIRECTE |
Últimes notícies sobre el servei de Rodalies a Catalunya
Ariadna Miranda
A primera hora del matí d’aquest divendres, l’estació de Sants de Barcelona es desperta amb un clima d’espera i incertesa. Després de dos dies de servei interromput, Rodalies recupera avui la circulació en totes les línies, tot i que fora de l’horari previst i amb demores. Segons indiquen els treballadors, la normalitat s’anirà restablint de manera progressiva.
A les andanes, alguns trens es mantenen aturats durant més de 20 minuts. És el cas d’un tren de l’R1 amb direcció a Arenys de Mar, que, segons la informació de les pantalles, hauria d’haver sortit a les 7.30. Aquesta situació ha generat confusió i desconcert entre els passatgers, que van d’un tren a l’altre amb l’esperança que algun reprengui la marxa.
Diversos usuaris denuncien la falta d’informació i les incoherències als plafons informatius. A més, «hi hauria d’haver més freqüència de trens», assenyala la Joana, usuària habitual de l’R1, en declaracions a aquest diari.
Escassa presència de passatgers
Tot això arriba després de dues jornades en què el servei de Rodalies a Catalunya s’ha interromput després del descarrilament, dimarts, d’un tren de l’R4 a Gelida, amb la mort d’un jove maquinista en pràctiques, i la posterior plantada dels maquinistes de Renfe. Els conductors, que no van acudir a treballar dijous, finalment han acordat restablir el servei aquest divendres després de revisar la seguretat de les línies juntament amb Adif.
Malgrat aquesta notícia, sembla que els ciutadans tenen poca fe que els trens circulin amb normalitat. Tot i que és hora punta de desplaçaments, les andanes de Sants presenten una afluència inusualment baixa: no arriba al mig centenar de persones. Els escassos passatgers que esperen ho fan amb l’esperança de poder pujar a algun tren que els porti al seu destí, tot i que sigui amb retard.
És el cas de la Berta, que fa més de 20 minuts que espera el comboi amb destinació a Sant Celoni. «Almenys el temps a la pantalla va disminuint, això em tranquil·litza», diu.
