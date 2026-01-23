"Va ser una cursa per salvar vides"
Els guàrdies civils Ángel Ayala i Arturo Carmona expliquen que els primers supervivents "venien amb maletes i llanternes en estat de xoc". Al principi ningú era conscient de la tragèdia.
A. R.
Ángel Ayala i Arturo Carmona, els primers guàrdies civils a arribar al lloc de l’accident d’Adamuz, relaten el que defineixen com "una cursa al límit per salvar vides al tren del terror". Tots dos reconeixen que han plorat al recordar les escenes que van presenciar.
Els agents van atendre ahir els mitjans de comunicació al costat de la zona zero de la tragèdia. Ho van fer amb gest seriós, empassant saliva en repetides ocasions i narrant els fets gairebé de manera automàtica, com si no volguessin reviure’ls. Tot i així, tenien els ulls vidriosos, sobretot Carmona.
Van arribar al lloc 40 minuts després de l’accident, sense ser conscients de la seva magnitud. Segons va explicar Carmona, mentre iniciaven les tasques de rescat al tren de la companyia Iryo, "vam veure arribar gent caminant per les vies. Això no ens quadrava". Junt amb un altre company i els voluntaris que ja es trobaven allà, es van repartir el tren. "A poc a poc ens vam adonar de l’abast real de la tragèdia". El degoteig de supervivents no cessava i Carmona es va desplaçar amb un altre agent a una zona més avançada del recorregut.
"Comportament admirable"
Ayala es va mantenir a l’Iryo. Destaca el comportament "admirable de la gent" i recorda especialment una nena de 6 anys que li va dir que la seva família havia mort a l’Alvia. "No recordo la seva cara; només sé que la vaig agafar en braços i vaig intentar tranquil·litzar-la. No era conscient del que havia passat i a penes plorava", va relatar. Poc després, la menor va quedar a cura d’una parella d’uns 60 anys. "No podia permetre’m acompanyar-la quan hi havia tantes persones cridant i demanant ajuda a la via", va explicar Ayala, amb la veu trencada. Els dos agents van coincidir que "mai s’està preparat" per a una experiència així i asseguren que va ser, "sens dubte", la més dura de les seves carreres professionals. Ayala va admetre haver plorat diverses vegades a casa des d’aleshores. "Va ser horrible. Era el tren del terror", van recalcar emocionats.
Arturo, amb un altre company va descobrir, que hi havia un altre tren accidentat pràcticament un quilòmetre més amunt.
La veritable magnitud
A través de la ràdio i de les comunicacions internes, Ángel, que seguia a l’Iryo, va ser informat de la nova situació. Mentre continuava amb els treballs d’auxili dels supervivents, es va trobar el maquinista del tren a sobre d’un dels vagons, mirant de rescatar una persona de parla anglesa que havia quedat atrapada en un cotxe bolcat. Després d’auxiliar-la, l’agent va parlar amb el maquinista i li va advertir que "una cosa molt greu estava passant", en funció de la informació que rebia per ràdio.
En un primer moment, el maquinista no va donar crèdit a les seves paraules. "Li vaig dir: ‘Mira la gent que ve’", va relatar Ángel. Va ser llavors quan, segons explica, el conductor va prendre consciència que el seu tren havia impactat contra un altre comboi i el que això implicava respecte al nombre de morts.
Per la seva banda, Arturo va assenyalar que des del lloc d’Adif a l’estació d’Atocha, a Madrid, es tenia constància que s’havia produït un incident d’importància, tot i que en aquells primers moments encara es desconeixia la veritable magnitud del sinistre.
