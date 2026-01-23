Els metges convoquen una setmana al mes de vaga a partir del febrer
Les mobilitzacions pretenen pressionar Sanitat per aconseguir un estatut propi i millorar les condicions laborals. La primera parada serà el dia 16.
Nieves Salinas
Els sindicats mèdics tornaran a la vaga al febrer. A partir del dia 16 i de forma indefinida. El motiu, el que ja els ha portat a protagonitzar aturades, és aconseguir un estatut mèdic i facultatiu, cosa que fa mesos que reclamen. El comitè de vaga format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), junt amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMITS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA) va acordar ahir anunciar la convocatòria d’una vaga per tirar endavant amb les mobilitzacions contra l’esborrany d l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
Després d’ampliar els membres d’aquest comitè de vaga per aglutinar tots els sindicats professionals més representatius del territori espanyol i unificar les accions, el format acordat per a les aturades és el d’una setmana de vaga al mes, que començarà al febrer i s’allargarà, en principi, fins al mes de juny com a primera etapa.
Manifestació a Madrid
Així doncs, les aturades estan convocades del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d’abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny. A més a més, es portarà a terme una manifestació unitària el dissabte 14 de febrer en la qual professionals de totes les comunitats autònomes mostraran de nou a Madrid per què el col·lectiu "s’ha posicionat de manera unànime a l’hora de rebutjar a la norma ministerial".
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova