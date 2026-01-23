Els partits carreguen tots contra el Govern per la situació de Rodalies
Junts acusa l’Executiu de Salvador Illa d’«incompetència» i d’«enganyar» la ciutadania / Per als republicans l’actual escenari és una "vergonya"
Gisela Boada
Per segon dia seguit, el servei de Rodalies va seguir ahir sense operar a tot el territori català després de l’accident mortal de Gelida, malgrat que el Govern va anunciar dimecres que durant la jornada d’ahir, des de primera hora, es reprendria "progressivament" la xarxa ferroviària. Davant l’evidència que això no va ser així, els partits de l’oposició van carregar contra l’Executiu, però també van exigir mesures. ERC va reclamar una "reunió urgent" amb el Govern abans del ple de la setmana que ve perquè doni "totes les explicacions". A més, la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va exigir mesures per garantir el teletreball mentre duri la situació.
Pel seu costat, els Comuns, socis d’investidura igual com ERC, van demanar una "auditoria periòdica" cada sis mesos sobre el manteniment de la xarxa ferroviària per evitar crisis com la d’aquests dies i mirar de recuperar la "confiança" en el sistema. Ho va explicar la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach. La diputada també va posar sobre la taula la creació d’un "gran pacte nacional" per desencallar les diferències amb Renfe i Adif en el qual siguin presents els governs, el conjunt de les forces polítiques, els agents socials i les plataformes d’usuaris.
"Adif i Renfe han de garantir per escrit que el sistema és segur", va etzibar la líder dels Comuns, després de demanar al Govern "anar per la veritat per davant" per no "generar més angoixa als ciutadans". Per això, va reclamar protocols més àgils i plans de contingències més clars per posar en marxa un pla alternatiu de transport en moments de crisi. Des del partit morat van enviar un missatge a Salvador Illa, actualment hospitalitzat i amb les seves funcions delegades en el conseller de Presidència Albert Dalmau, perquè el seu equip tingui clar que els trens han de ser una "prioritat del país".
Abans d’això, els primers en carregar contra la falta de trens a primera hora van ser els de Junts, amb missatge inclòs del seu president des de Bèlgica, Carles Puigdemont: "Tots els anuncis que fa el Govern amb les millores del servei de Rodalies són propaganda, fan anuncis en comptes de donar solucions, per això ha explotat", va declarar, en un vídeo publicat a les seves xarxes. "Avui [per ahir ] els trens no funcionen, [el Govern] ens ha enganyat", va etzibar poc abans, el portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés, en una entrevista a La 2.
Puigdemont, com també va explicar Vergés, va assegurar que aquesta situació és "injustificable", però no "inexplicable", ja que considera que tot això respon a una "incompetència" de l’Executiu, que s’agreuja, segons la seva tesi, per la "dependència" que té cap a la Moncloa i, alhora, una falta de lideratge per exigir la "inversió" necessària des de Madrid. "Catalunya no va bé, ja està bé", va reblar l’expresident de la Generalitat, que va situar aquest caos ferroviari com a sun exemple d’altres serveis que, segons el seu parer, tampoc "funcionen", com la vivenda, la resta de transports, l’educació o la sanitat. Puigdemont també va carregar contra els partits que el "recolzen", amb referència a ERC i Comuns.
Pressionar amb el traspàs
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va criticar l’escenari i va aprofitar la situació per pressionar a l’Executiu amb el traspàs de Rodalies, que el seu partit va pactar amb els socialistes i justificar la seva necessitat. "Avançar cap a la governança de Rodalies és imprescindible", va escriure a X el president republicà. Capella, en una roda de premsa al Parlament poques hores després, va incidir en aquest tema i va assegurar que la responsabilitat de mantenir les vies la té l’Estat, ja que en són titulars, fins que aconsegueixin que aquesta responsabilitat recaigui en Catalunya. De moment, va comunicar Capella, esperaran les explicacions de les compareixences previstes, però si no els donen "respostes", valoraran exigir responsabilitats.
El Govern, per la seva banda, va anunciar que ha obert un expedient a l’operadora ferroviària (Renfe) davant el caos desencadenat ahir a Catalunya i la CUP va demanar que s’obri un altre a Adif també, a més de criticar la "informació poc clara" del Govern i la falta de planificació d’un transport alternatiu, segons va denunciar el diputat Dani Cornellà.
Des de la plataforma X es va pronunciar el líder de les files del PP al Parlament, Juan Fernández: "És necessari que es donin explicacions immediates, transparència i no lligar a la ciutadania", una petició a què es va afegir Vox, partit que també va anunciar que s’adherirà a la vaga general i a les manifestacions convocades pels maquinistes el 9, 10 i 11 de febrer a tot Espanya. No aniran, però, al funeral d’Estat per les víctimes de l’accident d’Adamuz, al considerar que és un "fals homenatge" i que el seu tribut serà "exigir responsabilitats penals".
