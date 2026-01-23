Els tècnics analitzen si el pas de camions per l’AP-7 va desgastar el mur de Gelida
El Servei Català de Trànsit calcula que per aquest tram passen uns 120.000 vehicles diaris, dels quals 25.000 són pesants
Germán González
La investigació per determinar les causes del sinistre ferroviari mortal a Gelida ocorregut dimarts a la línia R4 de Rodalies s’ha estès per determinar el risc de col·lapse de l’AP-7 en aquest tram d’autopista que transcorre sobre el túnel de Rodalies. Tot apunta que hi podria haver més d’una causa que expliqués la caiguda del mur de contenció sobre la via quan passava un tren de l’R4. La principal hipòtesi continua sent que el mur va cedir per la filtració i acumulació d’aigua a conseqüència dels temporals que ha patit Catalunya, i aquesta zona en particular, en els últims mesos. El terraplè que està contingut pel mur s’hauria anat amarant d’aigua i aquesta acumulació hauria provocat el lliscament de terres i l’ensorrament de l’estructura sobre la via.
No obstant, juntament amb aquesta causa també s’analitza l’estat de l’AP-7. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, tècnics dels serveis d’emergència, de les operadores ferroviàries i de la Xarxa de Carreteres de l’Estat estan analitzant si tant aquest mur de contenció com la plataforma sobre la qual s’assenta l’autopista s’ha desgastat per l’increment del pas de camions de gran tonatge per aquest tram, que ha crescut en els últims anys, especialment des de l’alliberament dels peatges el 2021. Segons fonts de la investigació, s’està estudiant si aquestes vibracions, que són contínues, han repercutit sobre la calçada i el terreny que la suporta fins a debilitar-lo.
Els tècnics volen determinar si aquest deteriorament va poder afectar d’alguna manera l’estat del mur de manera que aquest acumulés excés d’aigua, es tensés i acabés cedint. Aquesta anàlisi s’ha de fer al subsol del tram afectat de l’AP-7 per determinar si existeix afectació i com reparar-la. Des de l’alliberament dels peatges fa quatre anys i mig, l’AP-7 ha augmentat el seu trànsit entre un 40% i un 50% en alguns punts. És el cas del tram que passa per l’antic peatge de Martorell i fins a Gelida, que està tallat precisament per actuar per garantir la seguretat de la calçada després de l’accident ferroviari. El Servei Català de Trànsit calcula que per aquest tram passen uns 120.000 vehicles diaris, dels quals 25.000 són pesants, cosa que, apunten els tècnics, pot generar un desgast en la infraestructura.
Per portar a terme aquests treballs, Trànsit i el Ministeri de Transports van decidir dimarts passat tallar l’AP-7 entre Martorell i Vilafranca del Penedès, una mesura que durarà, com a mínim, fins al cap de setmana a l’espera de poder tenir l’estudi de la plataforma que està per sota de l’autopista en aquest tram. "És una intervenció de seguretat viària. Ha sigut sol·licitada pel titular de la via perquè hi havia algun risc d’ensorrament", va explicar el director de Trànsit, Ramon Lamiel, quan va anunciar les restriccions.
El Ministeri de Transports havia demanat inicialment tallar l’AP-7 en els dos sentits però es va acordar fer-ho únicament en sentit Tarragona per mirar d’evitar un perjudici de la mobilitat. D’aquesta manera, hi ha operaris treballant a la zona per apuntalar el terreny. Aquest dissabte, Trànsit i Transports tornaran a analitzar la seguretat d’aquest tram de l’autopista per determinar si es pot tornar a obrir al trànsit.
Investigació oberta
A l’espera de conèixer els resultats de la caixa negra del comboi sinistrat a Gelida, que es continua analitzant i que aclarirà si el mur es va esfondrar al pas dels vagons o bé va caure a la via i el tren va xocar, l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic dels Mossos d’Esquadra ja disposa dels informes elaborats al lloc de l’accident.
Després que els bombers apuntalessin les parets per evitar més ensorraments, durant tot el dimecres els agents van estar realitzant un reportatge fotogràfic de la zona, dels vagons destrossats, de la via i del mur enderrocat. També va prendre declaració a diversos passatgers i es van recollir alguns elements que ha d’analitzar la policia científica, com possibles frenades als raïls.
En uns dies els agents presentaran els seus primers atestats al Jutjat d’Instrucció número 4 de Vilafranca del Penedès que investiga aquest accident mortal i que acompanyaran amb informes que els proporcionin els bombers, Adif i Renfe sobre l’estat del terreny. Durant tot el dijous, els Mossos van desplegar un operatiu de vigilància als voltants del terreny en el qual es va produir l’accident, ja que els tècnics d’Adif i Renfe havien de treure les restes del tren sinistrat. De moment s’ha retirat la part del comboi menys afectat amb una locomotora mentre que els tres vagons més afectats, els que eren a l’inici, podrien ser desballestats, ja que no es pot utilitzar una grua de grans dimensions per treure’l pels dubtes sobre la capacitat del terreny per aguantar el seu pes.
