Endesa farà obres ben aviat per acabar amb les apagades a la Prosperitat

Endesa farà obres ben aviat per acabar amb les apagades a la Prosperitat / Manu Mitru / EPC

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Endesa preveu obres en les pròximes setmanes i mesos per mirar de resoldre els nombrosos talls de llum que han afectat veïns de vuit carrers del barri de la Prosperitat, a Barcelona, després de l’incendi d’un centre de transformació al carrer de Palamós el passat 22 de setembre. El foc va deixar el transformador inoperatiu i, des d’aleshores, les incidències registrades en els últims quatre mesos no només han estat un destorb, sinó que han posat en risc persones grans i dependents que necessiten estar connectades a serveis de teleassistència o a aparells dels quals depèn la seva salut, tal com han recordat els residents en les protestes convocades.

La companyia explica que, davant la persistent avaria, instal·larà quatre escomeses de baixa tensió per enfortir la xarxa i substituirà el transformador fet malbé per dos de més petits. Endesa preveu que les quatre noves línies entrin en funcionament el 26 de febrer, tot i que no es garanteix que els aparells que reemplaçaran la màquina estiguin disponibles en aquesta data. En qualsevol cas, l’empresa estima que els transformadors haurien d’estar llestos abans de finalitzar el primer semestre del 2026.

Reforç a la xarxa

Endesa assegura que la combinació de les quatre línies de baixa tensió amb els dos transformadors de menor potència que substituiran l’afectat al carrer de Palamós hauria de ser suficient per oferir una solució definitiva, reforçar el subministrament i evitar que les fallades tornin a produir-se. Fins ara, la companyia ha aplicat reestructuracions temporals, connectant els abonats afectats a altres centres de la xarxa elèctrica.

TEMES

