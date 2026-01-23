La Generalitat diu que l’absència laboral per Rodalies és retribuïble
La posició del Govern català contradiu la postura adoptada per la patronal
María Jesús Ibáñez
La directora general de Relacions Laborals de la Generalitat, Núria Gilgado, va assegurar ahir que les absències laborals que es produeixin per no poder anar fins al lloc de treball per la paralització de Rodalies són retribuïbles i no recuperables. D’aquesta manera, Gilgado contradiu patronals com Pimec, el secretari general del qual, Josep Ginesta, havia afirmat a primera hora del matí que els permisos que els treballadors hagin demanat al no poder arribar al seu lloc de treball no havien de ser retribuïts, "perquè no hi havia cap restricció general de desplaçaments". El sindicat UGT havia afirmat el contrari.
La directora general de la Generalitat va insistir que "si una persona té la impossibilitat d’accedir al seu lloc de treball, l’article 37.3 G de l’Estatut dels Treballadors permet que s’acullin al permís retribuïble i no recuperable de fins a quatre dies". Va remarcar que, en tot cas, els afectats hauran de justificar degudament aquesta impossibilitat i va recordar que Renfe i Rodalies ja estan donant justificants perquè els treballadors puguin acollir-se als permisos. Gilgado va insistir que la recomanació del Govern és reduir la mobilitat davant "una situació excepcional" i acollir-se al teletreball, però si aquesta modalitat de treball no existeix i hi ha una "impossibilitat" d’accedir al lloc, els treballadors han de demanar el justificant i així poder acollir-se al permís retribuïble. "Si l’empresa diu el contrari, insistim que opera l’article 37.3 G de l’Estatut dels Treballadors", va reiterar.
Article controvertit
Fa temps que l’article és objecte de controvèrsia. L’Estatut dels Treballadors contempla que retards no imputables al treballador puguin no ser penalitzats, però aquest ha de recuperar després les hores. No obstant, si la incidència és tan greu que impedeix l’assistència al lloc de treball, els sindicats interpreten que els empleats poden invocar l’article 37.3 i valer-se d’un permís retribuïble per força major de fins a quatre dies. És a dir, no han de recuperar després les hores i l’empresa els les ha d’abonar.
El Govern va incloure en la informació de servei publicada en les seves xarxes socials la recomanació de fer teletreball fins divendres o demanar un permís si no és possible.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova