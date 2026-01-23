El Govern contracta 100 busos de cara a reforçar la mobilitat
Transports autoritza els conductors a ampliar l’horari per cobrir els serveis
María Jesús Ibáñez
A diferència d’altres crisis ferroviàries de Rodalies, en les quals per obres o per incidències externes, Renfe solia contractar autobusos per cobrir els trajectes afectats, en aquesta ocasió no ha passat així i va ser la Generalitat la que ahir a la tarda va anunciar el reforç amb 100 autobusos per garantir la mobilitat als municipis afectats per la suspensió del servei a Catalunya. Aquests vehicles addicionals operaran a Tarragona i les Terres de l’Ebre amb 11 autocars, amb dos a Lleida, amb un total de 23 a Barcelona i el Baix Llobregat, 15 al Garraf, 15 al Maresme, 11 al Vallès Occidental, 15 al Vallès Oriental, tres al Berguedà, tres més a l’Alt Penedés i sis a Girona.
Ahir els usuaris van haver d’acudir als serveis de línies regulars per carretera (amb el pagament del corresponent bitllet), en vista que Renfe no havia disposat de la seva pròpia oferta alternativa. Algunes empreses van reforçar les seves flotes.
Paral·lelament, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va informar també que havia aprovat una excepció temporal a les normes sobre temps de conducció i descans dels conductors de transport de viatgers per carretera per reforçar els serveis alternatius després de la suspensió de Rodalies, de manera que el límit de conducció passarà a ser aquests dies, i mentre la contingència es mantingui, de les nou hores diàries actuals fins a un límit d’11 hores. En el còmput setmanal, es passarà de 56 a 60 hores i, en el bisetmanal, de 90 a 120 hores. Això implica que també es podrà reduir el descans mínim, per necessitats del servei, d’11 a nou hores. El nou horari s’aplicarà exclusivament a conductors que participin en operacions de transport requerides per la Generalitat.
Fins diumenge
L’excepció, que s’aplicarà fins a les 23.59 hores de diumenge vinent, permetrà "reforçar els serveis d’autobús" per atendre els passatgers afectats després de l’accident mortal a Rodalies de dimarts passat, va assenyalar el ministeri en un comunicat. Això implica que el departament que presideix Óscar Puente no preveu que fins dilluns la situació estigui completament normalitzada.
Mesures com l’acordada ahir les solen aplicar Transports en situacions en què els conductors, tant de viatgers com de mercaderies, es troben amb contratemps o situacions inesperades. El desembre passat, per exemple, es va expedir un permís semblant per mitigar les conseqüències dels bloquejos a la frontera provocats per les protestes dels agricultors francesos.
