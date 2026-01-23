El Govern va demanar un comunicat a Adif dient que les vies eren segures
La Generalitat temia que els maquinistes decidissin no operar i la missiva volia ser una «assegurança» per evitar-ho / L’Executiu obre expedient a Renfe
Júlia Regué
Al Palau de la Generalitat ja es temia el col·lapse que ahir es va registrar a la xarxa ferroviària de Catalunya. El sindicat de maquinistes Semaf ja suggeria que considerava que la infraestructura no estava ben inspeccionada i que al seu parer no es donaven les condicions de seguretat necessàries perquè sortissin els trens. El Govern va decidir moure fitxa amb Adif per pressionar Renfe i que aconseguís convèncer els maquinistes que les marxes blanques havien funcionat i que la via estava desembarassada. És per això que van reclamar a Adif una mena d’"assegurança extraordinària", cosa que es va traduir en una carta en la qual Adif especificava que el servei podria reprendre’s dimecres a la tarda.
Una missiva que va avançar aquest diari i que és inusual perquè Adif és una empresa estatal certificada per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, per la qual cosa té les competències per actuar i inspeccionar sense haver de comunicar per escrit a la Conselleria de Territori que tot està en ordre. Sobre el paper, Adif va donar a les 17.00 hores de dimecres per "operatives totes les línies de Rodalies a excepció de l’R4 Sud entre Sant Sadurní- Martorell i l’R-11, en la seva via 2 en el tram entre Caldes i Girona (les dues estacions excloses)". Així ho va subscriure el president de l’empresa, Luis Pedro Marco de la Peña, a la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Però això no va ser suficient perquè Renfe convencés el sindicat que el servei s’havia de reprendre ahir.
"No serà un dia gens fàcil", va aventurar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, davant els mitjans de comunicació. Les negociacions van seguir després d’aquesta compareixença pública, però no van fructificar, ja que els maquinistes van decidir no operar. Tot i que la carta era excepcional, els implicats van pactar redactar-la entenent també que podia permetre que alguns treballadors consideressin que tenien un assegurança institucional per poder treballar. Però només sis dels 140 maquinistes de la xarxa van acudir al seu lloc de treball.
Des del Palau de la Generalitat insisteixen que la responsabilitat del col·lapse d’ahir a Rodalies és de Renfe, i és per això que han decidit obrir un expedient administratiu a l’empresa ferroviària. "La seva obligació és que la xarxa funcioni", no dubten a recalcar fonts del Govern, i reiteren que no podien cedir a la pressió del sindicat i prolongar una aturada a les vies quan hi havia garanties per poder circular amb normalitat. Admeten, això sí, que l’impacte emocional de l’accident a Adamuz, sumat al descarrilament a Gelida, ha complicat les negociacions, que no van fructificar fins que ahir a la tarda van arribar a un acord per reprendre el servei de Rodalies una vegada hagin acabat unes inspeccions extraordinàries per comprovar la seguretat, que ja han començat a practicar-se. Paneque, no obstant, no va poder assenyalar quan tornaran a circular tots els trens perquè dependrà dels resultats d’aquestes comprovacions.
"Un fet intolerable"
"És un fet intolerable i per això obrim l’expedient a Renfe, per no prestar el servei que ha de prestar als ciutadans, tot i que Adif va emetre ahir [per dimecres] un certificat garantint la seguretat de totes les línies ferroviàries", va etzibar a primera hora del matí d’ahir el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, que va insistir que s’havien fet totes les comprovacions en la infraestructura i que, per tant, no hi havia raons perquè els trens no estiguessin en marxa, per la qual cosa el Govern va decidir exigir responsabilitats i procedir a obrir un expedient a Renfe. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va deixar clar que l’operadora presentarà al·legacions en aquest procés administratiu de la Generalitat.
Que Catalunya es quedés sense trens per segon dia consecutiu va aixecar encara més crítiques en l’oposició, perquè el Govern havia promès dimecres que a les sis del matí d’ahir s’hauria recuperat la normalitat.
