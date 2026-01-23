La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona
El Seprona alerta d’abocaments il·legals a Seva, que haurien generat beneficis a empresaris i a un exalcalde històric. Els agents sol·liciten al jutjat de Vic que citi 14 persones com a investigades.
Jordi Ribalaygue
Un abocador pensat per a runa de la construcció va rebre suposadament tones d’escombraries que no estava autoritzat a gestionar a l’interior de Catalunya. Aquest és l’epicentre d’una presumpta xarxa delictiva formada per càrrecs públics, empresaris i funcionaris, dedicada a maximitzar beneficis adulterant documentació i eludint el pagament d’impostos per la deposició de residus.
La Guàrdia Civil ho conclou així en un atestat de 501 pàgines, a què EL PERIÓDICO ha tingut accés. Condensa una investigació sobre danys mediambientals i corrupteles iniciada el 2019 entorn del dipòsit del Fitó, situat en terrenys d’una pedrera de Seva (Osona) i al costat de la C-17, a uns 16 quilòmetres de Vic.
Les indagacions es fonamenten en un repertori ampli d’escoltes telefòniques, seguiments policials, inspeccions, documentació intervinguda en registres i anàlisis de laboratori. Els esbrinaments han revelat que els gestors del Fitó han tolerat presumptament l’"entrada abundant de tota mena de residus que no haurien d’acceptar-se per omplir l’abocador". "Suposa un risc directe de contaminació del sòl, l’aigua i l’aire", segons indica l’informe de la unitat a Barcelona del Servei de Protecció de la Natura (Seprona).
En paral·lel, els investigadors estimen que la Generalitat hauria deixat de recaptar més de 600.000 euros pel frau amb el cànon d’eliminació de residus. Suposadament es va estafar mitjançant falsificacions que emmascaraven l’activitat real a la parcel·la de Seva.
La Guàrdia Civil ha remès el dictamen amb les seves conclusions al jutjat d’instrucció número 1 de Vic, que indaga en les presumptes irregularitats. Els seus agents han proposat a la jutge que citi com a investigades 14 persones, inclosos dos exalcaldes de Seva. Són Josep Palmarola (CiU), al capdavant de l’Ajuntament entre el 1979 i el 2011, i Francesc Xavier Rierola (ERC), que va ostentar l’alcaldia entre el 2015 i el 2019.
Rierola exerceix ara com a tinent d’alcaldia d’Urbanisme. El Seprona afirma que, "indiciàriament", "autoritats i funcionaris municipals haurien estat encobrint una trama de suposada corrupció" al Fitó. El cos postula que tant l’abocador com la pedrera són il·legals, al no ajustar-se al pla general urbanístic de la localitat i situar-se a menys d’un quilòmetre de nuclis habitats.
Entre els proposats a ser imputats també figura el director d’infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Simó, i el cap d’inspeccions d’aquest òrgan dependent de la Generalitat, Jordi Minguell, així com un inspector del mateix ens. Josep Maria Tost, exdirector de l’ARC, consta com a investigat des del 2024. La llista la completen la secretària i l’exarquitecta municipal de Seva; el gerent de l’abocador, Jordi Cornadó, a qui la Guàrdia Civil va detenir l’octubre del 2024; treballadors de la instal·lació i socis de l’empresa explotadora, Restauracions Ambientals Catalanes (RAC).
El 20% de la mercantil està en mans de l’Ajuntament de Seva i gairebé el 80% pertany a GR21 Ambiental, en la qual participa la societat Admira Inversores, l’administradora única de la qual és la dona de Palmarola. El Seprona infereix que els incompliments en el dipòsit "reporten grans beneficis econòmics a tots els socis" de RAC. Un dels fets que s’escruta és si la firma de l’exarquitecta del consistori es va falsejar en un certificat que avalava ampliar la pedrera del Fitó per després instal·lar-hi l’abocador. El suposat plagi hauria facilitat a Palmarola "obtenir futurs beneficis particulars", sospiten els agents.
Brutícia en un torrent
L’abocador del Fitó només està capacitat per assumir runa inerta; és a dir, que no es descompongui. Així, s’admeten roques, ceràmiques, maons, teules, ciment o formigó. No obstant, sí que es van generar lixiviats, fluids tòxics derivats de la "permissivitat" i la "negligència" en l’"entrada contínua convinguda" de residus perillosos i no perillosos, apunta la Guàrdia Civil. Van acabar infiltrant-se en aigües subterrànies i al pròxim torrent de Vall-llossera.
Arran d’unes denúncies, el Seprona es va adonar que el torrent s’inundava de líquid contaminant, amb un color groc verdós amb olor forta d’ous podrits i que es dirigia cap al riu Congost. Encara més, va descobrir que la substància es llançava a propòsit: un empleat obria una aixeta al dipòsit a la tarda i no es tancava fins al matí següent, sense una depuració prèvia efectiva.
A part, els agents del cos i els inspectors encarregats de supervisar la instal·lació van topar amb una alta quantitat d’escombraries aliena a la permesa nombroses vegades entre el 2019 i el 2024. S’enterrava "sense les mesures de seguretat adequades", diu el Seprona. També va ser testimoni del tragí de camions que acudia a Seva per descarregar runa barrejada amb més o menys quantitat de fustes, plàstics, guixos, metalls, pladur, envasos contaminats i restes de vegetació, incompatibles amb la llicència. Es registraven falsament amb el codi propi de runa neta d’obra.
A més, el cos qüestiona també que s’admetessin escòries produïdes a la incineradora de Tersa, que calcina escombraries de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquests residus ingressaven al dipòsit d’Osona classificats com a "terres". La Guàrdia Civil acusa els responsables del Fitó d’actuar en complicitat amb altres empreses per dipositar residus indeguts.
