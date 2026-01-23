L’asseguradora de Renfe pagarà fins a 81.140 euros per afectat
L’impacte immediat per a la companyia Everest està acotat per l’assegurança obligatòria de viatgers inclosa en cada bitllet de Rodalies
Monique Zamora Vigneault
El xoc d’un tren de Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní d’Anoia i Gelida (Barcelona) ahir a la nit va tornar a implicar les companyies d’assegurances de Renfe. Entre les quals, la companyia que protagonitza les reclamacions és la sucursal espanyola d’Everest Insurance i l’australiana QBE Insurance. Aquestes companyies d’assegurances ja estaven vinculades a Renfe i es troben en ple procés de tramitar les reclamacions després del descarrilament de tren a Adamuz (Còrdova) diumenge passat. Fins ara, el balanç de la tragèdia a Andalusia eleva a 45 els morts en l’accident de Còrdova i més d’un centenar de ferits, i la situació a la zona zero continua evolucionant de manera veloç.
La funció de cada companyia d’assegurances és diferent. En el cas d’Everest, la reasseguradora multinacional amb seu a Dublín està vinculada a Renfe a través de l’assegurança obligatòria de viatgers (SOV), les assegurances incloses amb cada bitllet ferroviari i que activa el pagament mínim que reben les víctimes sense procediment legal. QBE, d’altra banda, va confirmar que s’encarrega de les pòlisses de responsabilitat civil tant per a Renfe com per a Adif, així com una part de les pòlisses d’Iryo. És a dir, QBE s’encarrega d’aquelles indemnitzacions que només es poden reclamar per la via civil i únicament després que s’hagi demostrat de forma jurídica si alguna de les operadores té culpabilitat en els sinistres.
Per posar tot això en context, la normativa del reial decret 1575/ 1989 agilitza les indemnitzacions bàsiques que reben les persones afectades, siguin els passatgers que han resultat ferits en l’accident o les famílies, en el cas de mort. Aquestes pòlisses asseguren que les víctimes puguin accedir a una base mínima sense necessitat de demostrar culpa, o esperar que s’acabin les investigacions. Aquest decret fixa les compensacions als passatgers segons el barem vigent, que oscil·la, en funció de la gravetat de les lesions, en 14 categories.
Les lesions que es qualifiquen de primera categoria són aquelles que impliquen màxima gravetat per als passatgers, segons la normativa. En aquests casos, les companyies d’assegurances com Everest atorgaran fins a 84.140,70 euros per persona, que es considera l’import màxim. En el cas de la mort, l’import màxim que ofereixen les assegurances de SOV és de 72.121,46 euros. Dins d’aquests dos rangs, hi ha 13 categories d’indemnitzacions més, amb el mínim fixat en 2.404,04 euros, per passatger afectat.
El precedent d’Angrois
Aquesta última via no s’aclarirà ràpid. En grans accidents ferroviaris, el paper de les companyies d’assegurances no s’aclareix en les primeres setmanes. Des de QBE van explicar a aquest diari que encara estan en fase d’avaluació després dels dos sinistres i que no faran declaracions sobre la situació fins que s’aclareixi més endavant. Per entendre el calendari que fixa un accident a aquesta escala, el precedent més clar és l’accident ferroviari de l’Alvia a Angrois, que es va produir a tres quilòmetres de Santiago de Compostel·la (Galícia). En aquest sinistre hi va haver 80 morts i més de 144 ferits i tot i que la determinació civil es va allargar durant més d’una dècada, el procés continua obert fins ara. El Jutjat Penal número 2 de Santiago de Compostel·la va condemnar QBE i Allianz Global (llavors, vinculat a Adif) amb una indemnització de 10 milions d’euros, decisió que va ser recorreguda per les dues companyies d’assegurances i més de 60 parts. L’Audiència Provincial de la Corunya encara no ha resolt el cas.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova