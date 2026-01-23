Pels fets del 17 de desembre passat
La fiscalia investiga Albiol pel desallotjament dels migrants del B9 a Badalona
El Ministeri Fiscal confirma l’obertura de diligències d’investigació després de la denúncia penal de l’eurodiputat Jaume Asens
Els Comuns demanen delictes d’odi i de denegació de serveis; l’ajuntament justifica la seva acció amb el dispositiu de Serveis Socials
La fiscalia exigeix que Albiol aclareixi quina protecció va oferir als desallotjats del B9 de Badalona
Asens denuncia Albiol per odi i discriminació en el polèmic desallotjament del B9 a Badalona
| Un ampli dispositiu policial desallotja a Badalona uns 200 migrants de l’assentament més gran de Catalunya
Manuel Arenas
Investigació oberta pel desallotjament de centenars de migrants de l’antic institut municipal B9 de Badalona. La Fiscalia Provincial de Barcelona ha confirmat a EL PERIÓDICO l’obertura de diligències d’investigació a partir de la denúncia penal contra l’alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) firmada per l’eurodiputat Jaume Asens (Comuns). En el seu text, Asens afirma que en el polèmic desallotjament van tenir lloc «fets que indiciàriament podrien ser constitutius» d’un delicte de denegació de servei públic per motius discriminatoris i un delicte d’odi, penat aquest segon amb presó. Subsidiàriament, Asens demana al Ministeri Fiscal investigar possibles delictes de desobediència a l’autoritat judicial i de prevaricació administrativa.
Les diligències d’investigació sol·licitades van des d’un requeriment a l’Ajuntament de Badalona sobre les actuacions de la interlocutòria del desallotjament, fins a un requeriment dels informes de Serveis Socials sobre les actuacions posteriors a la desocupació. Passant per la citació com a testimoni un periodista de ‘La Directa’, mitjà que va publicar unes controvertides declaracions d’Albiol a un grup de veïns contraris al reallotjament dels migrants.
Consultades per aquest diari per la investigació de la fiscalia, fonts municipals de Badalona asseguren que el desallotjament del B9 «es va complir de forma escrupolosa la resolució judicial». El govern municipal sustenta la seva posició al dispositiu de Serveis Socials que va desplegar al vell institut. «La denúncia és un despropòsit, un intent més d’utilitzar la Justícia com un mecanisme en favor dels seus interessos, pervertint-la i acudint-hi de forma contínua sense fonamentació ni tècnica ni jurídica», afirmen fonts de l’Ajuntament de Badalona.
L’alcalde Albiol, que va assegurar que «no gastaria ni un euro» a donar reallotjament a «delinqüents», ha explicat en diverses ocasions que durant la desocupació «hi havia dins una unitat amb deu treballadors de Serveis Socials per atendre totes les persones» que així ho requerissin. Finalment, unes cinquanta van demanar assistència in situ als treballadors municipals. A aquest operatiu és al qual el govern municipal apel·la per justificar haver complert el que disposava la resolució judicial.
El tenor literal de la interlocutòria de desallotjament
El moviment de Fiscalia arriba després que el Ministeri Públic ja exigís al desembre explicacions sobre la protecció que el consistori badaloní va oferir als desallotjats. Aquesta informació va ser sol·licitada al jutjat contenciós administratiu que va donar llum verda a la desocupació. En la interlocutòria de desallotjament, la jutge assenyalava que l’operatiu s’havia d’efectuar «seguint el protocol d’assistència per a les persones sense sostre dels serveis municipals als efectes de prestar-los l’atenció del programa d’atenció social», i «remetent informe de l’actuat» referent a això. En la notificació constava que «no hi ha presència de nens i dones permanent al recinte».
L’escrit de la magistrada cita informes de l’equip de detecció i atenció a les persones en situació de sensellarisme municipal datats el 15 de setembre del 2025 i el 30 d’octubre del 2025. I assenyala que «s’hauran d’implementar tal com s’hi recullen». En aquests escrits es conclou que «en el moment del llançament i sortida del bé immoble, s’activarà un dispositiu municipal per atendre aquelles persones que facin una demanda social concreta».
