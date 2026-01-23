Les indagacions s’ampliaran amb l’anàlisi de les caixes negres
Els agents prendran declaració als implicats en el sinistre d’Adamuz després que la policia hagi interrogat els testimonis directes de l’accident.
Juan José Fernández
Les caixes negres dels trens Iryo i Alvia accidentats es mantenen sota custòdia de la Guàrdia Civil i de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), i seran obertes pròximament a Madrid per procedir a una anàlisi de les seves dades en presència de l’autoritat judicial i dels dos ens investigadors, cada un dels quals es quedarà una còpia del contingut. Serà el següent de dos pròxims passos que farà la indagació de la catàstrofe.
L’altre pas és el de l’ampliació de la recollida de testimonis. La Guàrdia Civil prendrà declaracions a persones implicades en el sinistre engrandint una primera presa de manifestacions a testimonis més directes ja realitzada pels agents de policia judicial. En una fase que podria resultar crucial per a la investigació, els agents desplegats al lloc de la tragèdia han recollit fins al moment els relats de tots els supervivents de les tripulacions dels trens –entre ells el maquinista de l’Iryo-, així com d’un número no determinat de viatgers.
Informe preliminar
La rellevància d’aquestes declaracions serà decidida per la jutge d’instrucció del cas, la titular del Jutjat número 2 de Montoro (Còrdova), segons va aclarir el coronel Fernando Domínguez, cap del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil. A preguntes d’aquest diari, l’oficial de l’institut armat va explicar que aquesta presa de declaracions no ha acabat. S’ampliarà a moltes més persones que es considerin rellevants per a la investigació, més enllà del grup de viatgers, a mesura que avanci la instrucció. No ha transcendit que cap dels testimonis hagi canviat, de moment, la seva condició.
Les indagacions estan "en fase molt preliminar", va comentar el coronel Domínguez, que va comparèixer ahir a la tarda a la seu madrilenya de la Direcció General de la Guàrdia Civil junt amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tots dos van parlar als mitjans tot just tres hores després que l’institut armat hagués entregat ja a l’autoritat judicial un "primer atestat" –va dir el ministre– que suposa "un informe preliminar" del desastre ferroviari, aclareixen fonts pròximes a la investigació. La informació rebuda pel jutjat, a les diligències prèvies 36/2026, serà ampliada a successius informes, va anunciar el titular de l’Interior. Aquest primer informe parla d’"accident" i no de cap altre tipus de succés, indiquen fonts coneixedores de les indagacions. La causa se segueix sota secret.
Mostres principals
En aquesta fase inicial de les indagacions sobre l’accident també s’hi inclou l’obtenció dels vídeos –ja sol·licitats per la Guàrdia Civil– de les càmeres de la infraestructura ferroviària d’Adamuz, així com de les que portaven els trens a l’interior. Aquestes imatges encara no han estat analitzades ni pels agents ni pels tècnics de la CIAF.
L’informe conté, com va avançar aquest diari, una manifestació de fets, una relació d’aixecaments de cadàvers i una llista numerada d’indicis recollits per l’Equip Central d’Inspecció Ocular de la Guàrdia Civil.
Part d’aquests indicis esperen a Madrid la seva anàlisi en un laboratori ferroviari "amb capacitat metal·lúrgica", segons va afirmar Domínguez. Es tracta d’una de les mostres clau del sinistre ferroviari: el tram de via arrencat, al voltant del qual gira una de les hipòtesis principals; la d’una possible fallada en una soldadura.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova