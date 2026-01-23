Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident de tren R4Mor Gil LleonartTall a l'AP-7Incident bus de ManresaAgressió a IgualadaRescat Boro
instagramlinkedin

"La logística ha sigut horrible"

Les estacions de bus van tornar a veure’s saturades per segon dia consecutiu. Les cues d’usuaris i els vehicles plens van ser els protagonistes d’una jornada en què els conductors es van veure obligats a limitar l’aforament per seguretat.

Cues a l’estació d’autobusos de Fabra i Puig, a Barcelona, ahir. | DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Cues a l’estació d’autobusos de Fabra i Puig, a Barcelona, ahir. | DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Ariadna Miranda

Barcelona

Les estacions de bus de Barcelona van tornar a veure’s saturades per segon dia consecutiu davant la caiguda del servei de Rodalies. El col·lapse es va fer notar a l’estació de Fabra i Puig, on els usuaris van explicar a EL PERIÓDICO el seu descontentament generalitzat. La pluja, el fred i les cues van tornar a protagonitzar la jornada. Tot i que la freqüència d’autobusos va augmentar respecte a dimecres i les pantalles anunciaven diferents serveis cada pocs minuts, la situació va continuar generant confusió entre els usuaris que s’amuntegaven en llargues cues.

L’Adrián, veí de Montcada i Reixac, tornava a casa després d’haver viscut una autèntica odissea ahir al matí per poder arribar a la feina. El trajecte, que normalment li dura una hora, se li va allargar dues hores i mitja. Segons va relatar, van passar almenys sis o set autobusos abans que pogués pujar a un. "La logística ha sigut horrible. Depenem d’autobusos que passen cada mitja hora i, com que no surten del mateix municipi, quan arriben a Montcada ja van plens", va assenyalar.

A més, va dir que els conductors limitaven l’aforament als vehicles per seguretat. "Al final he tingut sort, perquè en un autobús hi havia tres places lliures i he pogut pujar", va explicar. Amb esperança va declarar que esperava "que la tornada sigui més suportable".

Cap a les 14.00 h, hora punta a l’estació de Fabra i Puig, les cues quilomètriques van tornar a ser les protagonistes i, amb elles, les queixes dels usuaris. Una de les línies amb més demanda, la que va a Granollers, presentava una cua que recorria l’andana de cap a cap. Com ja és habitual, centenars de persones esperaven pacientment l’oportunitat de pujar a un autobús que els permetés tornar a casa.

Entre la multitud es trobava la Paola, usuària habitual de la línia R2. Visiblement molesta, va descriure la situació a què s’enfrontava des de dimecres: "Era conscient que els trens no funcionarien, així que aquest matí he sortit de casa dues hores abans per poder arribar a la feina". Paral·lelament, va denunciar la falta de reforços en el servei: "No hi ha cap tipus de reforç, com havien dit. La freqüència normal de l’autobús és cada mitja hora; si realment hi haguessin reforços, passarien cada 15 minuts, però no és així".

"Estem desemparats"

La Paola acaba apuntant amb frustració: "Cal arribar a la feina, però no hi ha mitjans. Estem desemparats". En la mateixa línia es trobava la Irene, que estudia al matí al passeig de Gràcia i treballa a la tarda a Sant Celoni, municipi en el qual també resideix.

El cas de la Irene és encara més complex, ja que a Sant Celoni no hi ha estació d’autobusos amb connexió directa a Barcelona. A les 6.15 h del matí va haver de demanar a uns amics que la portessin amb cotxe fins a Granollers per, des d’allà, intentar agafar un autobús. En el primer no va poder pujar i va haver d’esperar el següent, una cosa que celebra si ho compara amb el dia anterior, quan va haver de deixar passar fins a quatre autobusos. "Ahir vaig arribar una hora i mitja tard. Tenia un examen a primera hora i no vaig poder entrar, ara hauré d’anar a la recuperació", lamentava. Les dues noies esperaven a l’extensa cua, encara amb desenes de persones per davant, confiant a poder pujar al següent autobús que les portés de tornada.

Notícies relacionades

Fonts municipals van assegurar haver desplegat un operatiu d’informadors. A Fabra i Puig n’hi havia un parell, acompanyats de diversos agents de seguretat. Alguns viatgers, com és el cas de la Mari Carmen, criticaven la falta d’informació: "Vaig a Barberà del Vallès i m’han dit que esperi a aquesta cua". La mateixa en la qual també espera la Júlia, el destí de la qual és Granollers. Les línies més freqüentades, com les de Granollers i Sabadell, mantenien una freqüència de pas d’uns 20 minuts i les cues es van reduir respecte al dia anterior.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents