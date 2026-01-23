Caos a la xarxa ferroviària
Els catalans es passen al bus i al cotxe davant la incertesa de Rodalies: «Jo ja no me’n fio»
Una gran part dels 400.000 usuaris del tren no han confiat que el servei es restituiria amb certa normalitat i han optat per agafar el bus o el cotxe
Última hora de Rodalies a Catalunya, en directe | Rodalies restableix per complet el servei a Catalunya
Pau Lizana Manuel
Els usuaris no s’han fiat aquest matí de l’anunci de Renfe queel servei de Rodalies funcionaria aquest divendres, després de dos dies d’apagada total, amb la «normalitat més gran possible». Aquest ‘possible’, anunciat dijous a les deu de la nit, s’ha traduït a primera hora del matí amb trens i estacions gairebé buits. On normalment s’amunteguen milers de persones que es dirigeixen a treballar, estudiar o simplement visitar Barcelona, aquest matí només arribaven uns quants usuaris amb molta fe. De fet, molt desubicats no caminaven: el servei ha arrencat a mig gas, amb menys trens de l’habitual i retards de més de mitja hora.
A Castelldefels, de la línia R2 Sud, així com en altres punts de la xarxa ferroviària catalana, els trens s’han parat en una sola via, cosa que ha provocat confusió entre alguns passatgers. «Tots per la via 4, t’he dit», li ha etzibat una informadora a un jove que ha començat llavors a caminar equivocadament cap a la via 2 sense que ningú el corregís.
Retards de mitja hora
Una mica més tard, però encara en hora punta, l’estació a Gava es troba buida, malgrat que la informadora de l’estació assegura que «tot anava com sempre». Als cartells, a les 08.20 hores s’indica que un tren amb destinació Estació de França ha de passar en nou minuts, però no arriba. Així, l’andana es va omplint de passatgers fins a rondar una cinquantena, tot i que lluny de les xifres habituals a aquelles hores.
El tren, per cert, no ha passat fins a les 08.53 hores. Al seu interior viatja el Vasili, que ve des de Sitges i ha acabat confiant en Rodalies davant un previsible embús a la carretera. No va desencaminat: davant el caos de Rodalies, el trànsit ha augmentat un 10% a Catalunya en comparació amb altres divendres.
«El tren s’ha retardat 20 minuts, una mica més del normal però tampoc massa», assegura mentre viatja assegut a les escales del vagó de doble planta. El Vassili, no obstant, és l’excepció a la regla. Moltes de les persones que necessitaven arribar a Barcelona des del Garraf o el Baix Llobregat sud han fet el salt aquest matí als busos. És una tendència global davant les fallades sistèmiques de Rodalies, però que s’intensifica aquests dies d’incertesa absoluta.
Mitja hora més de trajecte
El Jordi baixa del X86 a la plaça Espanya. És un dels vehicles que Avanza, l’operadora de busos urbans i interurbans del Baix Llobregat Sud, ha reforçat aquests dies. Treballa de cuiner en un restaurant de Barcelona i admet que ha deixat de confiar en els trens aquests dies davant les diferents afectacions. «Ja no me’n fio», resumeix. «Ara, a més d’aquest bus, he d’agafar metro i un altre bus per arribar», lamenta aquest jove, que reconeix que, malgrat que Rodalies «ja anava malament» abans de l’accident a Gelida, l’agafava perquè el deixava molt més a prop del seu lloc de treball.
Una cosa semblant li passa al Pablo, un jove de Gavà que arriba fins a la mateixa parada que el Jordi en un X86, una altra de les línies reforçades aquests dies per Avanza.
«Amb el tren trigo 40-50 minuts, ara amb el bus i el metro trigo una hora i deu minuts més o menys», explica el jove. Aquest divendres, a més, ha patit els efectes de l’augment de l’ús del vehicle privat, tot i que com ha sortit cap a les nou del matí de casa seva, només ha topat amb el tap de trànsit a l’inici del recorregut. Tot i així, se succeeixen les arribades de busos de la mateixa línia en pocs minuts a la plaça Espanya. Els segons arriben buits. És un efecte comú quan el trànsit és intens a la C-32 i la B-20 però que aquest divendres és molt més marcat: tres busos de la X86 s’han aturat a la parada en tot just cinc minuts quan la freqüència habitual és de 20.
