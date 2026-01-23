¿Què passa amb els trens a Espanya?, Tema del Diumenge
Com a conseqüència dels accidents d’Adamuz i Gelida sorgeixen interrogants sobre la situació de la infraestructura ferroviària a Espanya. L’edició impresa d’EL PERIÓDICO de diumenge abordarà doncs si s’està invertint prou en la xarxa peninsular en un moment en què, per posar l’exemple de l’alta velocitat, discorren més trens que mai en uns raïls sotmesos a unes condicions climatològiques cada vegada més extremes. A més, es posarà el focus en les incidències tècniques d’Adif: de quin tipus són, quantes se’n solen notificar i com es resolen.
Empoderament i cripto
Aquesta setmana, Entendre-hi més, el suplement dominical d’EL PERIÓDICO, analitza un fenomen que està relacionat amb l’empoderament femení i les seves relacions afectives. Ho estudia a fons el psicòleg barceloní Antoni Bolinches en el seu recent llibre La síndrome de les superdones, en el qual exposa que l’èxit professional i econòmic té conseqüències divergents en homes i dones en el camp amorós: així com a ells els torna atractius i els facilita les opcions per tenir relacions, a elles els dificulta l’afany de trobar parella. La conseqüència d’aquesta paradoxa és que cada vegada hi ha més dones que triomfen en les seves carreres professionals però que estan soles, en contra del seu desitjos. I això és així per un doble motiu: els homes cridats a ser els seus partenaires per estatus són estadísticament menys i, de manera majoritària, prefereixen estar amb dones "menys poderoses" perquè "se senten intimidats" davant una dona que està empoderada.
Per la seva banda, el suplement Actius destacarà com es presenta aquest any per a la indústria de les criptomonedes, que han de fer front a la incertesa creada per un entorn geopolític complicat i a una creixent activitat regulatòria, especialment als EUA.
