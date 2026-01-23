Crisi ferroviària
La por puja al tren després d’una setmana negra: «Sempre fa cosa pensar que pot passar alguna cosa, però això és la vida, ¿no?»
La investigació sobre el que ha passat a Adamuz avança amb cautela, el balanç humà s’assenta en xifres devastadores i els dubtes s’instal·len a les andanes i estacions: ¿ens fa més por ara pujar a un tren?
Andrea Vidal / Ángela Berná
Pocs dies després de la tragèdia més gran d’alta velocitat a Espanya, a Atocha es respira certa inquietud, la del risc que no toca, però colpeja. L’afluència és menor a causa de la paralització de la ruta amb el sud d’Espanya, però el soroll constant continua estant en l’ambient. Maletes, motxilles, comiats i rebudes... l’estació continua sent un formiguer.
El degoteig d’accidents ferroviaris en un curt període de temps divideix les opinions entre els que continuen sentint-se segurs al viatjar amb tren i els que ara ho fan amb certa objecció. «Quan anava a agafar el tren cap a Madrid, just va passar allò de Còrdova i em vaig pensar si l’agafava, perquè soc una persona una mica sensible amb aquests temes», explica la Mónica mentre espera el seu tren de tornada a Barcelona.
I no és estrany, la magnitud de les imatges que han omplert les pantalles de tot el país en els últims dies ha quedat molt marcada i ha creat en l’imaginari col·lectiu la sensació de l’accident impossible, el que es comparteix en bucle al mòbil perquè de sobte et pot passar a tu.
No obstant, per als que viatgen habitualment sembla que calmar la sensació d’inseguretat és una cosa més senzilla: «Amb això que ha passat potser se sent una miqueta més de por irracional. Tot i que després sàpiga que no, però...». Així ho sent la Montse, que es dirigeix també a la Ciutat Comtal.
La por irracional versus les dades
El matís quotidià dels successos tràgics com l’accident d’Adamuz o el de Gelida porten a un impacte més emocional: tothom ha agafat un tren; milers d’estudiants l’utilitzen diàriament, per feina, per oci... Ens recorden que som vulnerables i que, d’una manera o altra, sempre hi ha una cosa que ens iguala: la mort i la por. Per a la María, la situació d’avui a Atocha és una cosa anòmala. A aquesta recent nova sensació d’inseguretat s’hi suma la de veure que el seu fill, Juan Ramón, viatja sol per primera vegada: «Ens fa una mica de por. A més, se’n va a França, em fa una mica de ‘coseta’», reconeix.
Al dia es fan massa viatges i ara n’han saltat tres de no sé quants milers que hi ha a la setmana
Ell, al contrari, es troba més tranquil perquè «si em començo a menjar el cap, és pitjor» i afirma que se sent segur viatjant amb tren: «Al dia es fan massa viatges i ara han saltat tots aquests, sí, però n’han saltat tres de no sé quants milers que es fan a la setmana». «Sempre fa una miqueta de cosa pensar que pot passar alguna cosa, però això és la vida, ¿no?», explica.
Perquè la sensació que al final és una cosa que pot passar, però que no hauria de passar, és la que generen les dades: els accidents ferroviaris s’han reduït significativament amb els anys, i així ho demostra l’últim informe de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Per cada milió de quilòmetres de tren a Espanya, es produeixen 0,27 accidents ferroviaris significatius.
«Més insegur és anar amb cotxe», afirma el Pepe, que viatja habitualment a Màlaga i reconeix que, en aquesta ocasió, sí que sent una mica de «respecte». De fet, té raó: el 2024 van morir 1.785 persones a la carretera. Aquell mateix any en accidents ferroviaris, en comparació, només es van produir 19 morts.
Segons l’organisme que investiga aquests casos, aquell any es van notificar un total de 128 successos, dels quals 91 accidents. La majoria van ser col·lisions de trens amb obstacles, accidents en pas a nivell, el qual presenta més víctimes, i descarrilaments sense pèrdues mortals.
La freqüència amb què passen catàstrofes a la carretera ens immunitza davant d’aquestes, i aquesta por irracional desapareix. Al contrari, un accident de tren es percep de forma diferent perquè sembla desquadrar amb el fet que realment és un mitjà d’alta seguretat i provoca un impacte molt més gran en els usuaris.
No obstant, part dels dubtes neixen en molts casos del descontentament i la disconformitat amb el manteniment del sistema ferroviari espanyol. L’Eduardo, que arriba des de Sevilla i viatja cap a Barcelona, considera que «la inversió en aquestes infraestructures no ha sigut la bona des de fa molts anys» i culpa «els diferents règims polítics que hem tingut, no d’un en concret».
El succés ha afectat altres línies, que han vist reduïda la seva velocitat de forma temporal després de les queixes d’alguns maquinistes, i han provocat grans retards en línies com la de Madrid-Barcelona. «Por no ho sé, però enuig sí. Hem arribat dues hores tard», confessa un grup de noies segons baixaven del tren. Aquestes incidències afecten també diversos trams entre Madrid i Saragossa, i de moment està interromput el servei d’Alta Velocitat entre Madrid i Andalusia fins al 2 de febrer.
Temps limitat i fonts fiables
Amb la presència de les xarxes socials en les nostres rutines, els buits informatius s’omplen ràpid. Això és el que ha passat durant aquests dies amb la tragèdia d’Adamuz: han circulat hipòtesis no verificades i notícies falses que van des d’errors de disseny fins a conspiracions sobre l’estat de la infraestructura.
No es tracta de no informar-se, sinó més aviat de com, de quant i des de quines fonts
Aquest soroll, unit al dolor, pot agreujar el temor i deteriorar la confiança en una cosa sobre el que abans no dubtàvem. Jesús Linares, psicòleg sanitari d’emergències, alerta sobre la sobreexposició traumàtica indirecta: «Les anàlisis especulatives mantenen en alerta el cervell, especialment l’estructura que s’encarrega del tema emocional, l’amígdala cerebral, cosa que genera una sensació d’amenaça persistent». Explica que, tot i que realment un individu no hagi viscut directament el succés, l’exposició contínua sobre l’accident produeix que no es pugui assimilar i se senti un perill imminent que alguna cosa dolenta passarà.
«No es tracta de no informar-se, sinó més aviat de com, de quant i des d’on», recorda Linares la importància de recórrer a fonts oficials i allunyar-se de la immediatesa de les xarxes socials. En repetides ocasions es consumeix contingut que no està contrastat que a més té una alta càrrega emocional: viralització de testimonis, imatges i missatges molt intensos.
Aquesta tragèdia no només ha deixat 45 víctimes mortals i centenars de vides destrossades, sinó que afecta directament la percepció sobre la seguretat en aquest transport. La recuperació de la confiança prendrà temps i el psicòleg Jesús Linares recorda: «Sentir por no és una debilitat, això és una part dels éssers humans». Recomana encaridament evitar la sobreinformació i mirar de tornar progressivament a utilitzar el transport. I en cas de ser necessari, sol·licitar assistència psicològica per a poc a poc restaurar la confiança en el sistema.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències