Rescatat en bon estat el gos Boro
L’animal, que viatjava amb la seva propietària en el tren sinistrat, va ser trobat per un grup de bombers forestals a prop de la zona de l’accident. El caràcter "espantadís" del gos va dificultar les tasques.
MARÍA ROSO / ADRIÁN RAMÍREZ
Un final feliç enmig de la tragèdia. Boro, el gos d’Ana, que viatjava junt amb la seva propietària i la germana d’aquesta al tren Iryo descarrilat en l’accident d’Adamuz, va ser rescatat ahir en bon estat i ja es troba amb la seva família. "Ha sigut molt difícil i molt bonic", comentava Ana Granados, portaveu de la família.
L’animal va ser trobat per un grup de bombers forestals de l’Infoca després que dimecres rescatistes de Pacma poguessin accedir per primera vegada a la zona escortats per la Guàrdia Civil per intentar localitzar aquest gos mestís barreja de Schnauzer i gos d’aigua.
Boro va ser albirat a la tarda, però l’animal va escapar sense que pogués ser localitzat de nou fins al matí d’ahir quan, ara sí, va poder ser atrapat i retornat a la seva família.
Rubén Flores, cap de grup de l’Infoca, va donar més detalls sobre l’operació de rescat de Boro. Flores va explicar que l’albirament de l’animal ahir a la tarda va ser clau, ja que va permetre acotar un perímetre de recerca més precís des de les 9 del matí d’ahir. Segons va detallar, les condicions meteorològiques van ser favorables, cosa que va facilitar que l’equip trobés el gos passades les 11 hores, a alguns quilòmetres de la via. "Semblava que ens estava esperant", va assenyalar.
Flores va destacar que les tasques van ser especialment complexes a causa de la dificultat del terreny i al caràcter "molt espantadís" de l’animal. No va poder ocultar la seva emoció al recordar el moment de recollir-lo i entregar-lo a la seva família, amb la qual, va dir: "Hem treballat colze a colze i hem sentit la seva desesperació".
L’operació va comptar amb la participació de més de 200 persones procedents de diferents punts d’Espanya i estava previst que es mantingués activa fins diumenge, tot i que Flores va remarcar que aquestes hores eren decisives per localitzar el gos. Així mateix, va ressaltar la importància del coneixement del terreny per part de l’Infoca per a l’èxit del rescat.
Part de la família
Ana Granados, representant de la família de Boro, va assenyalar al lloc del rescat que la recerca del gos va ser molt difícil a causa de les condicions i l’extensió del terreny i que el cas d’aquest animal hauria de servir de precedent en tragèdies com aquesta, per l’afany que s’ha posat a localitzar un animal de companyia. "Per a nosaltres és família i és tan important buscar-lo com localitzar les persones víctimes de l’accident".
Ana va afegir que per a la família ha sigut tot un consol després de la dura experiència que estan vivint aquests dies perquè "ja estan tots junts". Una altra de les pors era que creien que "havia corregut massa fins a esgotar les seves energies" o si havia buscat refugi. "Era complicat saber-ho", va explicar, per la qual cosa valoraven ampliar l’operació, tot i que albirar-lo ahir va facilitar la tasca per trobar-lo.
Boro viatjava en el tren Iryo que feia el trajecte Màlaga-Madrid, accidentat el diumenge 18 de gener, amb la seva propietària, Ana, i la germana d’aquesta, embarassada de cinc mesos. La primera va poder escapar amb ferides, mentre que la seva germana va haver de ser rescatada pels bombers i es manté ingressada a l’hospital Reina Sofia.
La mateixa Ana donava testimoni dels fets alhora que feia una crida per localitzar el seu gos. Finalment el van trobar.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova