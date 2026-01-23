Rodalies reobre avui el servei "amb la normalitat més gran possible"
Un pacte amb el Govern, Renfe i Adif reconeix als maquinistes la potestat de revisar si les línies són segures/ L’operadora, que ahir a la nit va posar en marxa l’R2 Nord, admet que hi pot haver "algun tipus de disfunció", tot i que garanteix el transport
Guillem Costa
Després de més de 48 hores sense trens i caos circulatori, Rodalies comença per fi a recuperar la seva activitat. La reobertura del servei va començar ahir a les onze de la nit amb l’R2 Nord, amb la idea que avui puguin sumar-s’hi la resta de línies. Després d’un dia de negociacions amb els maquinistes –que ahir no van anar a treballar perquè, segons ells, la seguretat després del temporal no estava garantida–, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va comparèixer passades les deu de la nit i va anunciar que el servei arrencaria avui "amb la normalitat més gran possible".
"Hi pot haver algun tipus de disfunció del servei, però es garantirà la mobilitat dels usuaris". L’operadora, va dir, treballarà intensament perquè així sigui, alhora que va emplaçar els usuaris a consultar els canals de Rodalies abans de realitzar el seu trajecte per conèixer com funciona en cada moment el servei.
Dos serveis
Com a signe de normalitat Rodalies es va reactivar abans de mitjanit amb dos serveis. El primer tren en circular va sortir a les onze de la nit de Sants en direcció a l’aeroport. El segon es va dirigir de l’aeroport a Granollers. D’aquesta manera es va posar fi a una jornada marcada per la desinformació –milers d’usuaris van saber que no hi havia servei quan van acudir a l’estació– i el caos circulatori, ja que l’apagada de trens i el tall a l’AP-7 van causar embussos i retencions a tota la xarxa viària.
De fet, Adif, Renfe, el Govern i SEMAF, el sindicat dels maquinistes, havien acordat al migdia reprendre el servei de Rodalies progressivament. No obstant, el pacte contemplava que la reobertura es faria després d’una nova i exhaustiva revisió de tota l’extensa xarxa ferroviària, de 1.200 quilòmetres de vies, realitzada conjuntament pels maquinistes i Adif. "S’estan acabant d’inspeccionar algunes zones", van detallar a última hora d’ahir fonts sindicals, que van avançar que la recuperació d’avui no serà al 100%, sinó progressiva. És per això que la Generalitat mantindrà les mesures de suport a la mobilitat d’aquests dos últims dies.
El Govern va assegurar el dimarts que la xarxa ferroviària estava en condicions per tal que es pogués reprendre el servei de Rodalies l’endemà. No obstant, ahir Renfe es va trobar que no podia operar perquè a primera hora només sis dels 140 maquinistes previstos havien anat al seu lloc de treball. L’acció, en forma de vaga encoberta, es va produir després que el sindicat SEMAF denunciés la falta de garanties de seguretat pel temporal de dimarts, que va provocar l’ensorrament d’un mur i va desencadenar l’accident mortal de Gelida. Les negociacions es van prolongar durant tot el dia, i van servir per acordar la participació del sindicat de maquinistes en una nova revisió de la infraestructura, les anomenades marxes blanques.
Per al Govern, la xarxa en realitat era operable des de dimecres a la tarda "perquè Adif així ho acredita", va afirmar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una compareixença ahir a la tarda. A aquella hora, Territori confiava que durant les pròximes hores acabessin les exploracions complementàries per poder començar a recuperar els 13 itineraris de Rodalies de manera progressiva.
A través de la web de Renfe i de la Generalitat, s’informarà de quines línies estan disponibles i quines no. "El Govern ha realitzat el treball necessari per desbloquejar la situació", va destacar Paneque, que també va voler agrair el civisme i la comprensió a la ciutadania després de dos dies sense trens.
Però, ¿per què el sindicat de maquinistes va requerir noves revisions? SEMAF considera que hi ha punts en els quals caldria retirar alguns arbres que poden caure pel vent o zones on cauen pedres de forma recurrent. Aquesta segona ronda de marxes blanques dels combois va ser necessària, al seu parer, per marcar en vermell aquestes zones. "Aquests llocs en els quals es pot millorar l’operabilitat del sistema es traduiran en un pla d’actuacions que revisarem cada dos mesos", va precisar Paneque, segons el que han firmat en el document que desbloqueja la suspensió de Rodalies.
Vaga encoberta
La consellera va defensar el paper del Govern com a mediador per resoldre la situació i va optar per no qualificar de vaga encoberta la decisió dels maquinistes de no anar als seus llocs de treball. "Les accions de l’Executiu sempre s’han centrat a buscar la represa del sistema i han sigut les adequades", va assegurar Paneque.
La titular de Territori va afirmar que la suspensió del servei va ser "necessària" en un primer moment, després de l’accident de Gelida, per comprovar que la xarxa no presentava desperfectes i que es podia operar amb seguretat: "Una vegada ho vam tenir, vam reclamar a Renfe que iniciés els treballs necessaris per restaurar l’operativitat". Tot i així, el certificat de garanties emès per Adif no va ser suficient per a SEMAF, que, en canvi, sí que va acceptar el compromís d’Adif de tornar a inspeccionar la infraestructura amb la seva presència i de redactar un pla de millores.
