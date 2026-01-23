SEMAF alerta de la falta de seguretat
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris ha convocat aturades que justifica per la necessitat de reforçar els estàndards de seguretat ferroviària després dels últims incidents.
Marcos Rodríguez
El nom de SEMAF ha passat en pocs dies de ser una sigla només coneguda al sector ferroviari a ocupar titulars nacionals. El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris ha convocat una vaga en el transport per tren els dies 9, 10 i 11 de febrer després dels últims incidents registrats en la xarxa i ha llançat un missatge clar: hi ha, segons el seu parer, un problema estructural de seguretat en el sistema.
Però, ¿què és exactament SEMAF i quin paper juga en el ferrocarril espanyol? SEMAF, amb més de 35 anys d’història, és el sindicat majoritari entre els maquinistes de Renfe i un dels actors més influents en la negociació col·lectiva del sector. Representa principalment els conductors de trens de viatgers i mercaderies i participa en les taules de diàleg amb empreses operadores i amb l’administrador d’infraestructures, Adif.
Històricament, el sindicat s’ha presentat com una força específica de sector. Una unió independent orientada a la professió de maquinista, en comptes d’un sindicat general afiliat a grans confederacions clàssiques com CCOO o UGT. La seva història assenyala que va néixer, en part, perquè els mateixos maquinistes volien una representació més centrada que la que oferien les confederacions generals en el seu col·lectiu. El sindicat justifica la vaga per la necessitat de reforçar els estàndards de seguretat. Denuncia, entre altres coses, incidències recurrents en la infraestructura, limitacions operatives i falta de resposta eficaç a avisos traslladats per professionals de la conducció.
Figura clau
SEMAF assenyala que els últims episodis registrats a la xarxa ferroviària evidencien un deteriorament progressiu i reclama més inversió en manteniment, revisió de protocols i responsabilitats clares en la gestió de la seguretat. A més, exigeix garanties perquè els maquinistes puguin operar en condicions òptimes, tant des del punt de vista tècnic com a organitzatiu.
Això posa en perill Renfe i Adif, a més també de mantenir en incertesa els viatgers. Els maquinistes són una figura crítica en la cadena de valor ferroviària. És per això que qualsevol convocatòria de vaga té un impacte directe en milers de viatgers i en l’activitat econòmica.
