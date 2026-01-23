Sis ferits a Cartagena al xocar una grua amb un tren
El vehicle va colpejar el vidre d’un dels vagons a l’envair el gàlib ferroviari. S’investiga el motiu de la seva presència a la zona.
A. MARQUÉS / J. FERRÁN / J. MARTÍNEZ
El xoc entre un vehicle-cistella grua i un tren Renfe Rodalies AM (ample mètric) amb 16 passatgers va deixar ahir sis ferits lleus a Alumbres (Cartagena). Renfe va informar que el camió ploma va envair la via, va colpejar el tren i com a conseqüència del cop es va produir la ruptura d’un vidre d’una finestra, que va provocar talls a un passatger.
El Renfe Rodalies AM, conegut popularment pel seu anterior nom Feve (ferrocarril de via estreta), havia sortit de Cartagena a les 11.40 hores i estava previst que arribés a Los Nietos a les 12.13 hores, però abans del seu destí va rebre el cop que en va interrompre la circulació. Després d’una hora el trànsit ferroviari va quedar restablert, ja que els únics danys afectaven el lateral del tren i la via no estava perjudicada.
Adif, per la seva banda, va precisar que no es va produir un descarrilament i que va ser la grua la que va envair la via, i va xocar lateralment contra el tren. La companyia ferroviària va indicar que estan mirant de recollir informació per conèixer el motiu de la presència de la grua en aquest tram. El ministre de Transports, Óscar Puente, va afirmar a través de les xarxes socials que el vehicle que va envair la via forma part del servei d’enllumenat públic de Cartagena. No obstant, el regidor d’Infraestructures de l’Ajuntament de Cartagena, Diego Ortega, que es va desplaçar amb rapidesa al lloc de l’accident, va confirmar a La Opinión de Murcia que les tasques que estaven realitzant els operaris no depenien del consistori.
Així mateix, segons l’empresa que gestiona aquestes qüestions a Cartagena, no és la mateixa companyia que la que ha ocasionat l’incident ferroviari i a la zona que estaven treballant no hi ha enllumenat públic, ja que s’ubica en una altra zona de la via, en concret a la vorera del davant.
La Delegació del Govern de la Regió de Múrcia apunta que el camió grua és aliè a Renfe i Adif i que "treballava a la zona en tasques de manteniment alienes a la infraestructura i va envair el gàlib ferroviari".
Ahir també hi va haver una incidència a Astúries. Un tren de rodalies, que opera en la línia convencional i que realitzava el trajecte entre Puente dels Fierros i Gijón, va patir ahir a la tarda danys a causa d’un despreniment de pedres i terra al túnel d’El Padrún, a l’altura d’Olloniego, a pocs metres de distància de la sortida que desemboca a l’estació d’aquesta localitat, segons informen fonts ferroviàries.
No es van haver de lamentar ferits entre les desenes de passatgers que viatjaven al comboi. El tren circulava a uns 60 quilòmetres per hora i va topar de cara amb l’acumulació de terres que estaven ja sobre la via. Tot i així, va poder seguir el seu trajecte i va arribar fins a l’estació d’Oviedo, on va aturar la seva marxa.
Es dona la circumstància que fa temps que els maquinistes alerten Adif, gestor de la infraestructura ferroviària, dels perills existents en aquest túnel. "Fa molt de temps que està en mal estat i ho hem advertit. Moltes vegades queien pedres que s’acostaven a la via", expliquen fonts del sector, informa Xuan Fernández.
