La via es mantindrà tancada almenys fins demà
Durant el cap de setmana es farà un tercer peritatge per assegurar l’estabilitat del terreny
Pau Lizana Manuel
L’AP-7 no es reobrirà al trànsit almenys fins demà. Així ho va confirmar a EL PERIÓDICO el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, que explica que aquest mateix dia "al migdia" està previst un peritatge conjunt entre els efectius del Servei Català de Trànsit i de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports. El de demà serà el tercer peritatge que busca assegurar l’estabilitat del terreny que hi ha sota l’asfalt de l’autopista, la qual es manté tancada des de la tarda de dimecres.
Lamiel explica que, després d’un primer estudi de la zona dels efectius del Ministeri de Transports la mateixa nit de l’accident, aquests van demanar tallar el carril dret en sentit sud de l’AP-7 –el més pròxim a les vies de tren– davant el risc "que cedís". A mesura que van passar les hores, la petició dels equips de Carreteres va anar ampliant-se i va resultar en la sol·licitud de tallar totalment la via ràpida ensentit sud.
La proposta del ministeri passava per habilitar un carril extraordinari en sentit sud, una cosa que, assegura Lamiel, hauria perjudicat massa la mobilitat catalana. El responsable de Trànsit assegura, això sí, que van complir les primeres peticions de Carreteres i van acatar el tancament de l’autopista perquè "coincideixen en la necessitat de garantir la seguretat" dels usuaris.
Valoració "positiva"
Més enllà dels temps i dels motius del tancament, Lamiel va assegurar que des del Servei Català de Trànsit "no estan descontents" amb el funcionament de les alternatives que van proposar el mateix dimecres davant el tancament de l’AP-7 i que, malgrat les molèsties generals ocasionades pel tall i els embussos de primera hora del matí, "valoren positivament" el desenvolupament de la jornada.
Per a Lamiel, és positiu que la C-32, la principal alternativa pel litoral al tall de l’autopista, hagi pogut absorbir un augment del trànsit del 100% respecte a l’afluència que acostuma a ser habitual. És a dir, el nombre de vehicles privats que han passat pels peatges del Garraf –gratuïts tant ahir com avui, a l’espera del que consideri oportú el Departament de Territori si es prolonga la restricció a l’AP-7– s’han duplicat.
A més, Lamiel assenyala que la jornada de dimecres va servir per calibrar, per primera vegada, l’efecte del tall total de Rodalies en la circulació. "Al Maresme hi ha hagut comportaments més propis d’un diumenge a la tarda que d’un dijous", va explicar Lamiel, que va atribuir el fenomen al fet que moltes persones hagin optat per utilitzar el seu cotxe en lloc del transport públic. És una tendència que Trànsit també va detectar a la C-33 i a la C-16, les dues carreteres més transitades de l’habitual.
Així, el responsable del Servei Català de Trànsit considera que les recomanacions a la ciutadania demanant que es teletreballés també van servir per reduir un 6% el trànsit d’entrada a Barcelona i un 7% el de sortida. I tampoc dubta a lloar el treball de la Diputació de Barcelona a les carreteres secundàries pròximes al tram afectat de l’AP-7. "Hem intentat prevenir que els navegadors portessin els camions per aquestes carreteres", que passen directament pel centre de molts pobles. La nota negativa del dia la porta el punt de Martorell en el qual comença el tall, on es van produir cues quilomètriques. Tot i que, segons Lamiel, el gruix de l’embús es va alliberar cap a les 10.30 hores del matí.
