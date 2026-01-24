Antonio Mantero, director del 061 a Còrdova: "Sempre penses que podries haver fet més"
El director del 061 de Còrdova va coordinar l’emergència sanitària des de la zona zero del pitjor accident ferroviari d’Espanya.
H. G.
¿Com va ser la seva arribada a la zona zero d’Adamuz?
Al voltant de les nou ja érem al terreny. Ja hi havia un equip meu fent el triatge, que és la classificació dels pacients per gravetat. Quan jo vaig arribar ja hi havia un equip que s’havia acostat al segon tren, imagina’t el que va veure, no només allà, sinó pel camí. Jo assumeixo la coordinació dels recursos que hi havia allà i vam actuar tant per als molt greus com per als que no estaven tan greus. Es va desplegar un hospital de campanya per poder tenir els recursos allà mateix, que els vam portar en una unitat de suport logístic plena de lliteres, una tenda inflable portàtil, el nostre electrocardiograma, monitors desfibril·ladors, a part de medicació en quantitat. Fins i tot vam començar a posar en marxa al pavelló d’Adamuz per traslladar-hi els pacients més lleus. Aquesta és la foto així en general.
¿Com s’assabenta que hi ha un segon tren sinistrat?
Quan anem cap al lloc, la informació que tenim, que a mi em traslladen, és que hi ha un tren descarrilat i que hi ha hagut un altre tren que ha xocat. Quan arribo a Adamuz ja sé que hi ha dos trens.
¿Quina imatge té al cap?
Veure tots els que anaven pels seus propis mitjans, perquè no tenien lesions, caminant en absolut silenci i les persones que anaven sense preguntar res. Són imatges que se’t queden al cap.
¿Com va l’empremta psicològica de la catàstrofe?
Ens han ofert sessions de suport psicològic. Són reunions grupals en les quals expliques com estàs, tot el que has viscut.
¿Hi ha sentiment de culpabilitat en aquestes ocasions?
La primera sensació, la sensació individual, sempre et queda la sensació que podies haver fet més, penses que podries haver salvat algú més. Això se’t quedarà sempre en la nostra feina. Després és la visió col·lectiva. Tant en els simulacres com en la realitat, sempre cal fer després una anàlisi per veure quines coses es podien haver fet millor, sempre, però no només els sanitaris.
¿Hi ha coses que es podrien haver fet millor?
De ben segur que sí, això t’ho dic sense entrar ara en detall, perquè en qualsevol situació d’emergència col·lectiva i catàstrofe sempre hi ha alguna cosa que es pot millorar. Dit això, jo ara mateix abraçaria tots els meus companys del 061, d’atenció primària, els bombers..., perquè van donar el millor de cada un. Crec que aquesta dada es pot contrastar per la informació oficial: els pacients greus, crec, abans de dues hores estaven tots en camí de l’hospital o ja a l’hospital. Hi va haver una mobilització bestial.
Hi ha una foto per les xarxes en què es veuen totes les taquilles del 061 obertes.
Tothom es va vestir de taronja i estava a punt i preparat: ‘Cap a on vaig, quin servei cal que cobreixi’. És la imatge de la disponibilitat de tothom, també de tot el poble d’Adamuz.
