Borrasca Ingrid
La neu cau amb força a Catalunya i arriba a l’àrea de Barcelona
A aquesta hora s’acumulen diversos centímetres en massissos com Montserrat, en altres zones de la Catalunya Central i al Pirineu i apareixen els primers flocs de neu al Tibidabo
Borrasca Ingrid, en directe: Catalunya i part d’Espanya en alerta per la neu i el temporal
Guillem Costa
Ja estava previst que aquest cap de setmana la neu cobrís de nou al Pirineu. No obstant, les nevades finalment han sigut més generalitzades del que s’havia pronosticat incialment i han obligat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar avisos per neu a partir de cotes de 300 metres. Al llarg del matí, la neu ha caigut al Moianès, al Vallès, a Osona i al Bages, i fins i tot ha arribat al massís de Collserola, quan poc abans de les dotze del migdia s’han començat a veure els primers flocs de neu des del Tibidabo.
El fred i la neu són les conseqüències dels fronts que estan arribant a Catalunya arrossegats per la borrasca Ingrid. A Montserrat s’han registrat gruixos considerables, així com a diversos punts elevats del Berguedà i el Ripollès i en ciutats com Manresa. De moment, les nevades no han causat incidències greus i la neu no ha quallat a tot arreu, però sí que complica la circulació en algunes carreteres, sobretot a les zones més pròximes al Pirineu, un fet que se suma al quart dia consecutiu de caos a Rodalies.
A Moià i Bagà, per exemple, s’ha arribat als dos centímetres de neu. En punts com Camprodon, els gruixos s’acosten als cinc. El Meteocat també ha emès avisos per pluges intenses a l’Alt Empordà i ha activat l’alerta per vent fort a diverses comarques.
En les pròximes hores, segons les prediccions del Meteocat, les temperatures baixaran encara més, sobretot durant la nit, i els núvols continuaran cobrint part del territori. Diumenge, les precipitacions seran «extenses» i de sud a nord al llarg de tot el matí, i al Pirineu seran persistents i duraran tot el dia. No obstant, es preveu que la cota de neu vagi disminuint al llarg de diumenge.
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- Unes 200 persones donen suport a l'acusat de colpejar un mosso durant la visita dels reis a Montserrat