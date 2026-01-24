Catalunya revisarà la xarxa de Rodalies quan hi hagi pluges intenses
Glòria Ayuso
La xarxa de Rodalies comptarà amb un nou protocol d’actuació en cas que hi hagi inclemències meteorològiques, que contemplarà la possibilitat d’establir talls en el servei en els casos de temporals extrems i revisions de la xarxa ferroviària abans de posar els trens en marxa durantl es jornades de fortes pluges. Ho va confirmar ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque. "Ho treballarem en un futur", va assegurar. El Govern i Renfe ho van acordar així amb CCOO i la UGT, que reclamaven establir unes regles específiques que indiquin com actuar per prevenir situacions de risc com la que es va produir dimarts passat a Gelida, quan un mur va cedir sobre la via al passar un tren de l’R4 de Rodalies, que deixava un balanç d’un mort i una trentena de ferits.
"Considerem que és oportú establir protocols escrits que coneguem totes les parts i que, per tant, millorin també l’operativa", va assenyalar la consellera, que alhora va assenyalar, però, que "en l’accident de Gelida no es donaven les circumstàncies per anul·lar el servei".
Les noves regles d’actuació evitaran "decisions precipitades que puguin posar en risc la seguretat", va explicar el coordinador de la secció de Ferroviaris de Comissions Obreres, Pau Mercè.
Un dels aspectes que inclourà aquest protocol, reclamat pels sindicats, és que, en dies de temporals, abans de posar en marxa la circulació de trens es facin marxes exploratòries per comprovar l’estat de la infraestructura i veure si aquesta ha resultat afectada, sigui per episodis de fortes pluges o per acumulacions d’aigua. "És tan perillosa una tempesta intensa com la persistència de la pluja, que pot posar en tensió diferents punts", adverteix Francisco Cárdenas, maquinista i responsable d’operacions de la UGT.
