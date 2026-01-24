Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MOBILITAT

Desperfectes en les vies restringeixen el servei a l’R1

GRAFCAT7140. BARCELONA, 23/01/2026.- Vista d'un tren de Rodalies aquest divendres al seu pas per Badalona. EFE/Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

Gerardo Santos

Badalona

Les inspeccions portades a terme dijous per part d’Adif a la xarxa ferroviària catalana van detectar una "incidència" en la via de l’R1 de Rodalies al seu pas per Badalona. El problema es troba a la zona de la platja de la Barca Maria, on el passeig marítim va quedar malmès per onades de fins a sis metres d’altura que van fuetejar la costa a principis de setmana. Fonts d’Adif confirmen EL PERIÓDICO que "amb el pas de les hores, la zona afectada s’ha desplaçat i ampliat", cosa que va obligar que la represa del servei de tren es realitzi per via única entre aquesta ciutat i Montgat. "Hem començat a realitzar un reforç de la infraestructura mitjançant escullera a fi de normalitzar al més aviat possible la situació", segueixen les mateixes fonts.

Ho confirmava a primera hora d’ahir el portaveu de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, que esperava poder solucionar la situació al llarg del dia, de manera que en "la línia del Maresme es pugui circular per doble via i recuperar la freqüència normal". Després de dos dies d’atur del servei de Rodalies, durant el matí d’ahir la circulació es va restringir a dos combois per hora i sentit a l’R1. Durant la tarda van continuar les tasques de reparació i s’esperava que una "màquina exploradora" circulés per la via anul·lada per "prendre una determinació" respecte de l’obertura del trànsit de trens.

La veu d’alarma la va donar l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dimarts passat, quan la borrasca Harry estava castigant el litoral català. A les destrosses que el temporal va causar a l’extrem nord del passeig marítim badaloní, s’hi afegia també una afectació que resultava "preocupant" per a la "seguretat del tren". A més de descalçar el passeig marítim, la força de l’aigua també va afectar la zona de seguretat contigua a les vies de la línia R1.

Sobre aquesta incidència, fonts d’Adif van desmentir que s’hagués produït algun problema de seguretat..

