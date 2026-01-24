Despreniments, sots i arbres
Els punts negres de les vies detectats durant les inspeccions nocturnes de Rodalies demandades pels maquinistes es recullen en un document que forma part d’un pla de reparacions.
Glòria Ayuso
Per posar en marxa la xarxa de Rodalies de nou, el sindicat de maquinistes Semaf va reclamar portar a terme una segona revisió juntament amb Adif de totes les vies per assenyalar els punts on consideraven que hi havia algun tipus de risc. Tots els punts es van recollir ahir en un document que forma part d’un pla de reparacions que detalla quins són les més urgents i quins es poden fer amb menor exigència de rapidesa.
Despreniments en l’R1.
La línia del Maresme, l’R1, és un dels punts sensibles de la xarxa de Rodalies a causa de la seva proximitat amb el mar, cosa que la converteix en especialment sensible a temporals com ha passat aquesta setmana. El despreniment de pedres entre Badalona i Montgat ha requerit una àmplia actuació, que es va prologar fins ahir, mantenint aquest tram amb circulació per via única durant bona part del dia. Un nou despreniment va obligar a interrompre el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes.
Arbres caiguts.
Un arbre a prop de les vies a Castellbisbal, a l’R4, també va motivar l’actuació urgent. Els treballs van obligar a la circulació per via única entre Molins de Rei i Martorell, amb el que es va reduir el servei a la meitat.
Sots a la xarxa.
Els maquinistes han detectat gran nombre de punts on hi ha sots per l’efecte de les pluges i l’arrossegament de terres. S’ha acordat de mantenir aquests dies una circulació a una velocitat més baixa per aquests punts, a l’espera que se’n porti a terme la reparació.
Roca a Sant Guim de Freixenet.
Una roca es va desprendre a Sant Guim de Freixenet dimecres a la nit al pas d’una màquina de reconeixement. El succés va mantenir els maquinistes en la seva posició d’exigència de noves mesures de seguretat.
Pedres.
Al marge de despreniments, les vies presenten "pedres més petites", que no obstant al pas del tren "poden sortir disparades i a gran velocitat representar un perill", segons expliquen els maquinistes. A més de la seva eliminació, els sindicats reclamen la protecció i estabilització de talussos i terrenys per evitar la caiguda de noves pedres.
