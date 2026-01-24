Crisi ferroviària
Feijóo denuncia "caos" en el Govern en una "setmana negra"
El líder del PP acusa Sánchez d’estar "desaparegut" durant els accidents de tren
Gisela Boada
Finalitzat ja el dol oficial, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reunir a la seu del PP a Génova un "equip de seguiment de la crisi ferroviària" amb l’objectiu de fixar la posició del partit sobre la gestió del Govern davant el que el mateix Feijóo bateja ja com una "setmana negra" a Espanya, després de la mort de 46 persones en dos accidents de trens, el de diumenge al municipi cordovès i un segon dimarts a Catalunya.
En una roda de premsa posterior a la trobada, Feijóo va parlar d’una "falta de lideratge" del president del Govern, Pedro Sánchez, d’un "caos" al país i d’una "falta d’informació" sobre un dels accidents més importants que ha viscut el país, referint-se al xoc de trens a Còrdova. No obstant, va insistir que no és moment de demanar "responsabilitats", sinó d’exigir transparència i explicacions, més fins i tot després de conèixer-se unes primeres informacions que apunten que el carril podria haver estat "fracturat" abans de l’accident.
El dirigent popular va assegurar que, passats els dies prudencials, l’Executiu central ha de començar a aclarir tota la informació que té sobre l’accident i, sobretot, garantir la seguretat del sistema ferroviari. La seva principal crítica és que, segons ell, Sánchez "desapareix" quan "augmenten els interrogants", cosa que incrementa la "preocupació" dels ciutadans. "Cinc dies després de la tragèdia, el responsable del Govern no va aclarir res sobre el que ha passat; això no és acceptable, ni des del punt de vista institucional ni humà", va declarar. "El Govern no aclareix gairebé res, multiplica la inquietud i genera caos. Com més coses diuen, més confonen; com més actuen, més espanten", va afegir.
El PP va sol·licitar la celebració d’un ple extraordinari al Congrés de Diputats la setmana vinent perquè els responsables del Govern retin comptes. "El Govern ha d’assumir la magnitud del que està passant; l’estat de les vies reflecteix l’estat de la nació", no va dubtar a dir. Dues hores després, el president del Govern va registrar la seva sol·licitud per comparèixer al Congrés.
No demana dimissions
El líder de l’oposició va carregar contra la gestió de l’Executiu central, amb la mirada posada més en Sánchez que en el ministre de Transports, Óscar Puente, de qui no va demanar, de moment, la dimissió, tot i que sí que va puntualitzar que va ser un "error" posar-lo en el càrrec. Per a Feijóo, hi ha dues qüestions diferents en què el Govern ha actuat "malament" i "tard". Ho ha fet a l’oferir versions "confuses i contradictòries [com els diferents canvis de velocitat a l’Ave Madrid-Barcelona]" en comptes de d’utilitzar, segons el seu parer, un "relat ferm i consistent"; i també al no poder assegurar encara, passats cinc dies, que el sistema ferroviari és segur.
"La sensació de normalitat no és possible, creïble ni admissible: ¿com pot assegurar que no es repetirà si no saben les causes?", es va preguntar.
