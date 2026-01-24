Crisi ferroviària
La Generalitat va actuar d’"àrbitre" per restablir el servei de Rodalies
El pacte de dijous amb els maquinistes va requerir dues hores per consensuar el text
Júlia Regué
Després de 48 hores sense trens, el servei de Rodalies va recuperar la normalitat –tot i que plena d’incidents– en virtut d’un pacte que es va forjar als despatxos, després d’àrdues negociacions entre els maquinistes, Adif, Renfe i la Generalitat, que en més d’una ocasió va haver d’actuar com a "àrbitre", segons fonts presents en aquestes cites. El Govern no es podia permetre que ahir no circulés ni un tren, com va passar dijous, malgrat haver anunciat públicament dimecres que es reprendria l’activitat. Els dubtes i la desconfiança entre les parts han sigut presents des de dimarts a la nit, quan es va produir l’accident de Gelida, i no s’han dissipat.
És per això que a l’acord, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, es va arribar a les 14.00 hores de dijous, però no es va acabar de redactar fins a les 16.00 hores. Dues hores per arribar a un consens en la literalitat, sempre custodiat per l’atenta mirada del responsable de Recursos Humans de Renfe, una presència que per a alguns dels presents confirma que, més enllà de les garanties de seguretat que reclamen els treballadors, s’amaga un conflicte laboral per la decisió de traspassar el servei a Catalunya.
El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, es va reunir dimecres a la tarda amb el sindicat de maquinistes Semaf a l’estació de Sants. Però es va trobar amb la plantada dels treballadors, que li van llançar a terra les seves armilles grogues i es van negar a negociar.
Garanties per escrit
Això va forçar el Govern a fer un pas, exigir una garantia a Adif per pressionar Renfe i aconseguir que l’operador convencés els maquinistes. La reunió del CECAT va ser "crítica". "Necessitàvem una garantia, un paper que acredités per part del gestor que la infraestructura és segura", argumenten fonts governamentals. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va forçar una aturada perquè Adif posés per escrit que, des de les 17.00 hores de dimecres, es podia operar.
Mitja hora després, la carta del president de l’empresa encarregada de la infraestructura, Luis Pedro Marco de la Peña, i dirigida a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, era sobre la taula. Tot seguit, Renfe es va comprometre a operar l’endemà.
Però l’endemà, només es van presentar sis maquinistes de 140. Al Govern parlen de "vaga encoberta", malgrat que públicament no han utilitzat aquests termes. Davant aquesta situació, relaten, van mitjançar en una negociació "que correspon a Renfe amb els seus treballadors", ja que el risc de no intervenir era que Catalunya es trobés sense trens "de manera indefinida". Van decidir llavors obrir un expedient a l’operador.
Això va provocar malestar a Renfe, però va forçar la represa de les negociacions. Fins a les 16.00 hores de dijous, Renfe i el sindicat de maquinistes Semaf no van aconseguir arribar a l’acord que passava per iniciar immediatament noves inspeccions, aquesta vegada amb la participació dels maquinistes. Van firmar l’acord dos representants de Semaf i el director de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany; el gerent de Recursos Humans de Renfe, Juan Álvarez, i per part d’Adif, Ángel Contreras. La Generalitat va completar la reunió com a mediadora, amb el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal.
A la nit es va poder restablir la línia R2 Nord. La resta de les línies ferroviàries no van arribar fins a l’hora habitual de l’inici del servei d’ahir. Però a mig gas.
No obstant, a mitja tarda d’ahir, un despreniment de terres que va obligar a interrompre una vegada més l’R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes, va obligar a reformular els termes de l’acord i va reobrir la crisi amb els maquinistes. A l’hora de tancar aquesta edició, estava en marxa una reunió a Territori després que els maquinistes de Semaf plantegessin paralitzar les línies que tinguin categoritzat perill de despreniments.
