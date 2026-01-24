Dos germans petits que viatjaven a l’Alvia reben l’alta hospitalària
El pare demana que «les vides de tantes persones no se n’hagin anat en va»
23 víctimes continuen ingressades en tres hospitals andalusos
El Periódico
Dos germans menors d’edat, ferits en l’accident ferroviari d’Adamuz, van abandonar ahir l’hospital Reina Sofia de Còrdova després de cinc dies ingressats, i van posar rumb a Huelva, la seva localitat natal. Entre aplaudiments del personal sanitari i familiars, els dos germans –el Fidel amb la samarreta del Còrdova CF– van sortir en llitera per ser traslladats a dues ambulàncies fins a casa seva, a la capital de Huelva, després de rebre l’alta hospitalària.
El Fidel i la Carlota, d’11 i 9 anys, són familiars d’uns altres ferits (un menor i un adult) i d’una dona finada de 80 anys (la seva àvia). Els cinc viatjaven al primer vagó del tren Alvia. Tornaven d’un viatge a Madrid, per veure el musical El rey león. A la sortida de l’hospital, el pare, Fidel Sáez, també va confirmar que el seu germà (d’uns 50 anys) havia rebut l’alta hospitalària ahir. El pare va demanar que "es prenguin mesures en això que ha passat i que les vides de tantes persones no se n’hagin anat en va".
La família ha estat des de sempre molt lligada a la Verge del Rocío i la seva Germandat de Huelva. La fe és el que va mantenir l’esperança fins a última hora de trobar amb vida l’àvia, fins que se’n va confirmar la mort a les 22 hores de diumenge passat.
"El Senyor se l’ha volgut emportar d’aquesta manera, però ha deixat una empremta molt important en nosaltres i algun dia ens tornarem a trobar amb ella, que és la certesa que ens queda als creients", va explicar el Fidel.
Balanç d’ingressats
Vint-i-tres persones ferides en l’accident (22 adults i un menor) continuen ingressades en hospitals de Còrdova, Huelva i Sevilla, cinc dies després del tràgic succés, segons la informació facilitada per la Junta d’Andalusia al tancament d’aquesta edició.
