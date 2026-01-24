Mobilitat. Alternatives a Rodalies
El Govern manté el reforç en busos i FGC
El Periódico
El Govern mantindrà fins dimecres vinent els reforços dels autobusos interurbans i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), així com les altres mesures addicionals dels últims dos dies, malgrat que ahir es va reprendre el servei de Rodalies. Així ho va anunciar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una roda de premsa que va realitzar per valorar la represa de Rodalies després de dos dies sense servei.
La gratuïtat del peatge de la C-32 Sud continuarà mentre duri el tall de l’AP-7 a l’altura de Martorell en sentit sud, malgrat que avui, a les 14.00 hores, reobrirà un dels tres carrils tancats des de dimecres passat. "Considerem que és totalment necessari mantenir-lo donades les circumstàncies que ens hem trobat en les últimes hores", va afirmar Paneque. També continuarà fins aleshores la suspensió de la Zona de Baixes Emissions a l’àrea de Barcelona. Així com l’increment d’informadors. En canvi, ahir va ser l’últim dia en què el Govern va recomanar el teletreball amb el pretext de la situació ferroviària.
Paneque va assenyalar que el reforç de les mesures és "prorrogable", però d’entrada el Govern considera que mantenir fins dimecres l’increment dels autocars i dels FGC és un termini "prudencial estimatiu" per compensar els problemes de mobilitat ferroviària. Tanmateix, en les pròximes hores s’anirà avaluant com funciona el sistema.
